Иран нашел способ обойти «теневую блокаду» США, чтобы поставлять нефть Китаю Сегодня 23:27 — Энергетика

Иран хочет как-то компенсировать потери

Из-за блокирования Соединенными Штатами «теневого флота» Ирана в стране активно готовятся поставлять нефть Китаю по железной дороге, а продукты питания — автомобильным транспортом из Кавказа и Пакистана.

Таким образом, Иран хочет как-то компенсировать потери и ищет альтернативные пути, сообщает The Wall Street Journal.

Логистические вызовы

С начала войны против США и Израиля иранские власти считали, что одерживают победу, перекрыв Ормузский пролив. Это заблокировало 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Однако 13 апреля США объявили о собственной блокаде, перекрыв сеть иранского «теневого флота», годами обходившего американские санкции. В первую очередь Иран поставлял нефть Китаю.

Поэтому Иран работает над разработкой альтернативы морским перевозкам. Хотя этого может быть недостаточно, чтобы поддерживать экономику, иранцы хотят отправлять часть своей нефти по железной дороге в Китай и импортировать продукты питания автомобильным транспортом из Кавказа и Пакистана. Иранская ассоциация судоходства 30 апреля сообщила, что только 40% иранской торговли можно перенаправить из блокированных портов.

Политическое противостояние внутри Ирана

Риск обострения кризиса расколол политику Ирана между умеренными силами, такими как президент Масуд Пезешкиан, и сторонниками жесткой линии. Умеренные силы считают, что следует сдержать огонь и договориться о выгодном соглашении с президентом Трампом, который, как они считают, стремится как можно скорее выйти из этой сложной войны.

Растущий лагерь сторонников жесткой линии считает, что Иран должен взять на себя военную инициативу и снова начать войну, чтобы увеличить рост цен на нефть и усилить давление на Трампа. Они утверждают, что блокада выходит за пределы санкций, с которыми Иран сталкивался в прошлом, и является актом войны, который требует военного ответа.

Тем временем Корпус стражей Исламской революции грозится усилить эскалацию, перерезав телефонные кабели в Ормузском проливе, что приведет к нарушению интернет-трафика по всему миру.

Издание напоминает, что недавно Трамп приказал своим помощникам готовиться к длительной блокаде, которая может оставаться в силе, пока Иран не согласится на его ядерные требования. Власти США ставят на то, что Иран уступит из-за углубления экономического кризиса. Однако Иран рассчитывает, что первой уступит Америка, прекратив блокаду иранских портов, чтобы успокоить мировые рынки и снизить цены на американский бензин.

Как пишет WSJ, война уже нанесла огромный ущерб экономике Ирана: более миллиона человек остались без работы, цены на продукты питания стремительно растут, а длительное отключение интернета негативно повлияло на онлайн-бизнес. Стоимость иранского риала снизилась более чем вдвое с прошлого года, а обменный курс доллара недавно вырос до 1,81 миллиона риалов.

