Место для вашей рекламы

В Киеве профинансировали проекты на 36 млн грн для повышения энергонезависимости

В Киеве за последние 2 года жильцы многоквартирных домов привлекли более 36 миллионов гривен льготного финансирования для повышения энергонезависимости своих домов.
Средства направлялись на установку солнечных электростанций, резервных источников питания и модернизацию инженерных систем.
Об этом сообщил директор коммунального предприятия «Фонд модернизации и развития жилищного фонда города Киева» Александр Денис.
Финансирование осуществляется через Револьверный фонд города Киева — механизм, предоставляемый ОСМД и жилищным общинам льготными кредитами для модернизации домов.

Направления использования средств:

  • установка солнечных электростанций.
  • резервные источники электропитания (генераторы).
  • модернизация инженерных систем домов.
  • внедрение энергоэффективных технологий.
По словам представителей фонда, почти половина всех проектов касается именно солнечной генерации.

Солнечные станции как основа энергетической автономии

Солнечные электростанции позволяют обеспечивать работу критически важных систем в домах даже при отключении электроэнергии.
Место для вашей рекламы
Как отмечалось ранее, Кабинет Министров расширяет инструменты реализации Планов устойчивости в сотрудничестве с частным сектором и запускает новый механизм государственной поддержки для крупного и среднего бизнеса в целях строительства собственной распределенной генерации.
По материалам:
life.kyiv.ua
ЭнергетикаКиев
Место для вашей рекламы
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
