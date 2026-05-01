В Киеве профинансировали проекты на 36 млн грн для повышения энергонезависимости

В Киеве за последние 2 года жильцы многоквартирных домов привлекли более 36 миллионов гривен льготного финансирования для повышения энергонезависимости своих домов.

Средства направлялись на установку солнечных электростанций, резервных источников питания и модернизацию инженерных систем.

Об этом сообщил директор коммунального предприятия «Фонд модернизации и развития жилищного фонда города Киева» Александр Денис.

Финансирование осуществляется через Револьверный фонд города Киева — механизм, предоставляемый ОСМД и жилищным общинам льготными кредитами для модернизации домов.

Направления использования средств:

установка солнечных электростанций.

резервные источники электропитания (генераторы).

модернизация инженерных систем домов.

внедрение энергоэффективных технологий.

По словам представителей фонда, почти половина всех проектов касается именно солнечной генерации.

Солнечные станции как основа энергетической автономии

Солнечные электростанции позволяют обеспечивать работу критически важных систем в домах даже при отключении электроэнергии.

Как отмечалось ранее, Кабинет Министров расширяет инструменты реализации Планов устойчивости в сотрудничестве с частным сектором и запускает новый механизм государственной поддержки для крупного и среднего бизнеса в целях строительства собственной распределенной генерации.

