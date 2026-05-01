0 800 307 555
В Украине разрешили подтверждать страховой стаж без трудовой книжки: подписан закон

Трудовая книжка
Трудовая книжка
Президент Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий подтверждать страховой стаж при отсутствии трудовой книжки. Соответствующий законопроект № 13705-д Верховная Рада приняла 9 апреля.
Об этом свидетельствует информация в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.
Документ предусматривает усовершенствование механизмов подтверждения страхового стажа и упрощение процедур назначения и перерасчета пенсий для лиц, не имеющих необходимых документов. Речь идет, в частности, о случаях потери архивов, ликвидации предприятий или временной оккупации территорий.
Также закон расширяет возможности использования данных государственных электронных реестров и информационных систем, содержащих сведения о трудовой деятельности, уплате единого взноса и заработной плате.

Что меняется

Закон устанавливает:
  1. Обязанность Пенсионного фонда Украины информировать человека об отсутствии необходимых данных в реестрах для назначения или перерасчета пенсии, а также разъяснять порядок подтверждения стажа, в частности, через суд.
  2. Возможность отнесения в страховой стаж периодов работы, за которые не уплачены страховые взносы, если у страхователя есть задолженность, но подана соответствующая отчетность.
  3. Альтернативные способы подтверждения стажа при отсутствии трудовой книжки или записей в ней, а именно:
— документы, содержащие сведения о периодах работы;
 — показания не менее двух свидетелей, работавших вместе с заявителем (в порядке, определенном Кабинетом Министров);
 — решение суда об установлении периода трудовых отношений и характере работы.
Ожидается, что закон упростит механизм отнесения стажа работы в страховой стаж в случаях отсутствия необходимых документов и обеспечит реализацию права граждан на пенсионное обеспечение.
Как объяснял ранее народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, главная идея закона — сделать так, чтобы человек не оставался один на один с проблемой. Фактически роль Пенсионного фонда Украины меняется: из органа, просто проверяющего документы, он должен стать тем, кто помогает их найти.
Также напомним, что до 10 июня 2026 года украинцам нужно перевести свои бумажные трудовые книжки в электронный формат. Если этого не сделать вовремя, часть трудового стажа могут не учесть при назначении пенсии. Иногда необходимо предоставить дополнительные документы.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
