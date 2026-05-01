В марте госдолг вырос в гривне, но сократился в долларах

По состоянию на 31 марта 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9233,03 млрд грн, или 210,82 млрд долл. США. В марте 2026 года общий объем долга вырос на 21,83 млрд грн, в то же время в долларовом эквиваленте сократился на 2,36 млрд долл. США.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
«Благодаря системной поддержке международных партнеров и взвешенной долговой политике правительства Министерство финансов обеспечивает снижение стоимости обслуживания долга, усиливая финансовую устойчивость государства», — говорится в сообщении.
В структуре долга:
государственный внешний долг — 6 959,18 млрд грн (75,37%), или 158,9 млрд долл. США;
государственный внутренний долг — 2 013,89 млрд грн (21,8%), или 45,98 млрд долл. США;
гарантированный государством долг — 259,96 млрд грн (2,82%), или 5,94 млрд долл. США.
Динамика в марте
В марте 2026 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась на 21,83 млрд грн, в то же время в долларовом эквиваленте уменьшилась на 2,36 млрд долл. США.
В частности:
государственный внешний долг увеличился на 28,16 млрд грн — до 6 959,18 млрд грн (158,9 млрд долл. США);
государственный внутренний долг вырос на 4,27 млрд грн — до 2 013,89 млрд грн (45,98 млрд долл. США);
гарантированный государством долг сократился на 10,6 млрд. грн.
Внешняя часть гарантированного долга уменьшилась на 11,08 млрд. грн., тогда как внутренняя выросла на 0,49 млрд. грн.
Сокращение долга в долларовом эквиваленте при одновременном росте в гривне объясняется валютными колебаниями. Часть обязательств была погашена, что уменьшило объем долга в иностранной валюте. В то же время из-за изменения курса в конце месяца произошла переоценка валютной составляющей, что привело к увеличению гривневого эквивалента.
Структура кредиторов
В структуре кредиторов преобладают льготные займы от международных финансовых организаций и правительств иностранных государств — 65,4%.
Другие составляющие:
государственные ценные бумаги на внутреннем рынке — 21,8%;
государственные ценные бумаги на внешнем рынке — 9,2%;
займы от коммерческих банков и других финансовых учреждений — около 3,6%.
Стоимость долга
Средневзвешенная ставка государственного долга на конец марта составила 4,52% против 4,53% в феврале 2026 года и 6,2% годом ранее.
Средневзвешенный срок до погашения — 13,07 года (13,23 года в феврале 2026 года и 11,7 года в феврале 2025 года).
Таким образом, в годовом исчислении долговой портфель стал дешевле и более долгосрочным.
В валютной структуре долга наибольшую долю занимает евро — 44,08%. Далее следуют: