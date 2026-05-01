В марте госдолг вырос в гривне, но сократился в долларах Сегодня 15:34 — Казна и Политика

Госдолг Украины превысил 9,2 трлн грн

По состоянию на 31 марта 2026 года государственный и гарантированный государством долг Украины составил 9233,03 млрд грн, или 210,82 млрд долл. США. В марте 2026 года общий объем долга вырос на 21,83 млрд грн, в то же время в долларовом эквиваленте сократился на 2,36 млрд долл. США.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«Благодаря системной поддержке международных партнеров и взвешенной долговой политике правительства Министерство финансов обеспечивает снижение стоимости обслуживания долга, усиливая финансовую устойчивость государства», — говорится в сообщении.

В структуре долга:

государственный внешний долг — 6 959,18 млрд грн (75,37%), или 158,9 млрд долл. США;

государственный внутренний долг — 2 013,89 млрд грн (21,8%), или 45,98 млрд долл. США;

гарантированный государством долг — 259,96 млрд грн (2,82%), или 5,94 млрд долл. США.

Динамика в марте

В частности:

государственный внешний долг увеличился на 28,16 млрд грн — до 6 959,18 млрд грн (158,9 млрд долл. США);

государственный внутренний долг вырос на 4,27 млрд грн — до 2 013,89 млрд грн (45,98 млрд долл. США);

гарантированный государством долг сократился на 10,6 млрд. грн.

Внешняя часть гарантированного долга уменьшилась на 11,08 млрд грн, в то время как внутренняя выросла на 0,49 млрд грн

Сокращение долга в долларовом эквиваленте при одновременном росте в гривне объясняется валютными колебаниями. Часть обязательств была погашена, что уменьшило объем долга в иностранной валюте. В то же время из-за изменения курса в конце месяца произошла переоценка валютной составляющей, что привело к увеличению гривневого эквивалента.

Структура кредиторов

В структуре кредиторов преобладают льготные займы от международных финансовых организаций и правительств иностранных государств — 65,4%.

Другие составляющие:

государственные ценные бумаги на внутреннем рынке — 21,8%;

государственные ценные бумаги на внешнем рынке — 9,2%;

займы от коммерческих банков и других финансовых учреждений — около 3,6%.

Стоимость долга

Средневзвешенная ставка государственного долга на конец марта составила 4,52% против 4,53% в феврале 2026 года и 6,2% годом ранее.

Средневзвешенный срок до погашения — 13,07 года (13,23 года в феврале 2026 года и 11,7 года в феврале 2025 года).

Таким образом, в годовом исчислении долговой портфель стал дешевле и более долгосрочным.

В валютной структуре долга наибольшую долю занимает евро — 44,08%. Далее следуют:

доллар США — 22,74%;

гривна — 20,94%;

специальные права заимствования — 9,12%;

другие валюты — 3,12%.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.