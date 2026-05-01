Правительство возобновило порядок возмещения ущерба водопользователям Сегодня 14:26 — Казна и Политика

Правительство возобновило порядок возмещения ущерба водопользователям

Кабмин ввел действенный и прозрачный механизм и четкий перечень потерь водопользователей, которые подлежат возмещению.

Что теперь

Отныне представители бизнеса и других водопользователей будут иметь реальную возможность возмещать свой ущерб.

Соответствующее постановление «О внесении изменений в Порядок возмещения ущерба, причиненного водопользователям прекращением права или изменением условий специального водопользования», принято 29 апреля.

Документ разработан во исполнение правительственного плана действий по комплексному решению проблем бассейна реки Рось на 2024−2030 годы. Его цель — обеспечить баланс между экологическими требованиями и защитой экономических интересов хозяйствующих субъектов.

Ключевое изменение

Фактическая возможность возмещения ущерба. Теперь в случае, если действия одного водопользователя приводят к ограничению водопользования другого, пострадавшая сторона может обратиться в Государственную экологическую инспекцию Украины или правоохранительные органы для фиксации нарушения.

После этого ущерб рассчитывается по утвержденной методике. Пострадавший обращается в суд для его возмещения. Компенсацию осуществляет именно тот субъект (юридическое или физическое лицо), действия которого вызвали ущерб.

Итак, механизм переходит от декларативного к реально действенному: ущерб возмещается не из государственного бюджета, а непосредственно нарушителем.

В то же время обновление ликвидирует устаревшие положения предыдущей редакции. Ранее процедура основывалась на выводах экологической экспертизы по закону, который утратил силу еще в 2017 году, что фактически исключало возможность ее применения на практике. Теперь порядок согласован с действующим законодательством, в частности, с Законом Украины «Об оценке влияния на окружающую среду».

Также документ определяет подход к расчету ущерба: его размер будет исчисляться по методике, утверждаемой Минэкономики, что обеспечит единые и прозрачные правила для всех участников.

Принятие постановления устраняет пробелы предварительного регулирования и обеспечивает реальную возможность для водопользователей защитить свои права.

Реализация решения будет способствовать повышению прозрачности в водном секторе, укреплению доверия между государством и бизнесом и стабильному обеспечению экономики водными ресурсами.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.