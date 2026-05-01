Правительство утвердило дивиденды госкомпаний: в бюджет поступит почти 50 млрд грн

Казна и Политика
В государственный бюджет поступит почти 50 млрд грн
Правительство определило нормативы отчисления дивидендов государственными компаниями по итогам 2025 года. Ожидается, что в государственный бюджет поступит около 50 млрд грн.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Дивиденды энергетических компаний

Компании энергетического сектора направят в госбюджет:
  • «Энергоатом» — 50% чистой прибыли (9,344 млрд грн);
  • «Укргидроэнерго» — 30% чистой прибыли (6,285 млрд грн);
  • «Нафтогаз Украины» — 30% чистой прибыли, принадлежащей государству (970 млн грн);
  • АО «Оператор ГТС Украины» — 50% чистой прибыли (4,218 млрд грн);
  • АО «Оператор рынка» — 75% чистой прибыли (30,5 млн грн).
Как отметила глава правительства, часть чистой прибыли, которая останется в распоряжении энергетических компаний, планируется направить на реализацию работ в рамках планов устойчивости регионов. Речь идет о подготовке к зиме, восстановлении поврежденных объектов критической инфраструктуры и инженерно-технической защите.

Отчисления предприятий других секторов

Государственные предприятия других сфер направят в госбюджет:
  • АО «Украинская оборонная промышленность» — 30% чистой прибыли (1,048 млрд грн);
  • АО «Укрэнергомашины» — 75% чистой прибыли из доли государства (1,733 млн грн);
  • ЧАО «Укрфинжилье» — 30% чистой прибыли (2,062 млрд грн).
Решения по каждой компании принимались после консультаций с наблюдательными советами и руководством с учетом финансового состояния и потребностей в восстановлении.

Дивиденды государственных банков

Отдельно правительство определило объем дивидендов государственных банков, прибыль которых является ресурсом для финансирования оборонных и социальных расходов.
В частности, ПриватБанк направит в бюджет 20,4 млрд грн дивидендов (70% прибыли), а Ощадбанк — 4,8 млрд грн (30%).
Напомним, ранее Finance.ua писал, что в первом квартале 2026 года прибыль ПриватБанка до налогообложения составила 25,9 млрд грн, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Чистая прибыль в первом квартале достигла 12,8 млрд грн. В первом квартале 2026 года банк уплатил 44,1 млрд грн налогов, из которых 42,1 млрд грн — налог на прибыль за 4 квартал 2025 года.
