В Украине обновляют школьные столовые: выделено более 420 млн грн

Казна и Политика
27
Кабмин утвердил второе распределение субвенции на обновление школьной инфраструктуры — 421,1 млн грн направят на модернизацию пищеблоков в 15 регионах Украины.
Как пишет премьер-министр Юлия Свириденко.
Финансирование предусматривает закупку оборудования, а также создание и обновление 25 пищеблоков в учебных заведениях. Инициатива реализуется в рамках реформы школьного питания в сотрудничестве с общинами.
Правительство отмечает, что обновление столовых должно обеспечить безопасное и качественное питание учащихся, а также способствовать формированию культуры здорового образа жизни.
Ранее на завершение модернизации 19 столовых, начатой ​​в 2025 году, уже было выделено 46,5 млн грн.
Итого в Украине модернизировано около 20% школьных пищеблоков: 188 — за счет государственной субвенции, еще более 1500 — за средства местных бюджетов и международной поддержки.
По материалам:
Finance.ua
Также по теме
Также по теме
