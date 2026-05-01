В Украине обновляют школьные столовые: выделено более 420 млн грн

Финансирование предусматривает закупку оборудования, а также создание и обновление 25 пищеблоков в учебных заведениях. Инициатива реализуется в рамках реформы школьного питания в сотрудничестве с общинами.
Правительство отмечает, что обновление столовых должно обеспечить безопасное и качественное питание учащихся, а также способствовать формированию культуры здорового образа жизни.
Ранее на завершение модернизации 19 столовых, начатой в 2025 году, уже было выделено 46,5 млн грн.
Итого в Украине модернизировано около 20% школьных пищеблоков: 188 — за счет государственной субвенции, еще более 1500 — за средства местных бюджетов и международной поддержки.