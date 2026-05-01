В Украине обновляют школьные столовые: выделено более 420 млн грн

Кабмин утвердил второе распределение субвенции на обновление школьной инфраструктуры — 421,1 млн грн направят на модернизацию пищеблоков в 15 регионах Украины.

Как пишет премьер-министр Юлия Свириденко.

Финансирование предусматривает закупку оборудования, а также создание и обновление 25 пищеблоков в учебных заведениях. Инициатива реализуется в рамках реформы школьного питания в сотрудничестве с общинами.

Правительство отмечает, что обновление столовых должно обеспечить безопасное и качественное питание учащихся, а также способствовать формированию культуры здорового образа жизни.

Ранее на завершение модернизации 19 столовых, начатой ​​в 2025 году, уже было выделено 46,5 млн грн.

Итого в Украине модернизировано около 20% школьных пищеблоков: 188 — за счет государственной субвенции, еще более 1500 — за средства местных бюджетов и международной поддержки.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.