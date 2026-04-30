0 800 307 555
Для Украины создадут Международную компенсационную комиссию: Рада ратифицировала конвенцию

Конвенция имеет перспективный характер
Конвенция имеет перспективный характер
Верховная Рада ратифицировала Конвенцию по созданию Международной компенсационной комиссии для Украины. Этот шаг стал ключевым этапом в формировании целостного международно-правового механизма для возмещения ущерба, причиненного вооруженной агрессией рф на территории Украины.
Об этом сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады.

Задача Международной комиссии

Конвенция регулирует функционирование Международной компенсационной комиссии как второго компонента глобального репарационного механизма. Комиссия будет действовать как независимый орган в институциональных рамках Совета Европы. Ее основной задачей станет рассмотрение жалоб по поводу убытков, потерь и ущерба, причиненных после 24 февраля 2022 года.
Право на компенсацию через этот механизм получат:
  • физические лица;
  • юридические лица;
  • государство Украина, включая региональные и местные органы власти;
  • государственные и подконтрольные учреждения.
«Конвенция носит перспективный характер, поскольку регулирует как существующие процедуры, так и закладывает основу для дальнейшего развития международного компенсационного механизма. В частности, создания компенсационного фонда», — сказано в сообщении.

Условия вступления в силу

Международная компенсационная комиссия для Украины создается как независимый орган в институциональных рамках Совета Европы и будет рассматривать жалобы юридических и физических лиц.
Конвенция вступит в силу через три месяца после того, как будут выполнены два условия:
  1. 25 стран-подписантов должны дать согласие на обязательность для них настоящей Конвенции в соответствии с ее положениями.
  2. Совокупные индивидуальные взносы этих подписантов в бюджет Реестра на 2025 год должны составлять не менее 50% общего бюджета Реестра на 2025 год (3 692 150 евро).
Конвенция о создании Международной комиссии по рассмотрению претензий для Украины принята и официально открыта для подписания на конференции в Гааге (Нидерланды) 16 декабря 2025 года.
Среди стран-подписантов: Андорра, Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Республика Молдова, Монако, Черногория, Нидерланды, Норвегия Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Украина и Великобритания, а также Европейский союз.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что с 29 апреля представители бизнеса и государственного сектора получили возможность подавать заявления в Международный реестр ущерба, причиненного агрессией рф против Украины. Речь идет о пяти новых категориях, охватывающих повреждения или уничтожение критической и некритической инфраструктуры, а также потерю или повреждение активов.
По материалам:
Finance.ua
