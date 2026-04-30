Кабмин выделил дополнительные 2 млрд грн на єВідновлення — детали

Казна и Политика
12
Кого не могут выселить из жилья
Украинское правительство приняло решение о дополнительном финансировании программы єВідновлення в размере 2 млрд грн.
Это позволит выплатить компенсации на ремонт жилья, поврежденного российскими атаками, еще почти 20 тысяч украинских семей.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
«Средства пойдут на ремонты разного уровня сложности. Для меньших повреждений предусмотрено до 200 тысяч грн на один объект. Для более сложных случаев сумма компенсации больше и зависит от типа жилья: до 350 тысяч грн для квартир и до 500 тысяч грн для частных домов», — написала Свириденко в Телеграм в среду.
По ее словам, в рамках программы єВідновлення получили компенсации на восстановление жилья уже 139 тысяч семей на сумму 13,5 млрд грн.
Компенсации за поврежденное и уничтоженное жилье в рамках действия государственной программы компенсаций єВідновлення по состоянию на утро 10 апреля получили 188 тыс. 85 украинских семей на общую сумму 82,2 млрд грн, из них за поврежденное жилье — более 136,4 тыс. семей на общую сумму 13,2 млрд грн.
Кроме этого, более 50,5 тыс. семей получили жилищные сертификаты для приобретения жилья вместо полностью уничтоженного на общую сумму 67,8 млрд грн.
Также продолжаются выплаты по восстановлению на собственном участке, которые стартовали в начале 2025 года. Средства первого транша получили 767 семей на общую сумму 917 млн. грн. А также 267 семей уже получили средства второго транша на общую сумму 326,2 млн. грн.
Ранее Finance.ua писал, что часть внутренне перемещенных лиц получают отказ в бронировании денег по программе «єВідновлення» из-за технических проблем с государственными реестрами недвижимости. Об этом сообщил народный депутат Павел Фролов.
По его словам, для ВПЛ ключевым условием приоритетного права на компенсацию является то, что уничтоженное жилье должно быть единственным в собственности. Эта информация проверяется через Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество (ГРВП).
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиКабмин
