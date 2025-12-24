Государство разрабатывает механизм дистанционного обследования жилья по программе «єВідновлення»
Алгоритм дистанционного обследования жилых домов, разрушенных или поврежденных обстрелами, не заработал. В настоящее время разрабатывают новый механизм.
Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Как было раньше и почему это проблема
Он отметил, что первоначально дистанционное обследование предлагалось проводить с участием военных.
«Военные этого делать не хотят. И, наверное, правильно — это не их функционал, потом нести ответственность за это все. Самостоятельно дронами обследовать мы не можем, потому что военные, РЭБ — огромное количество вопросов», — пояснил Синегубов.
По его словам, Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры совместно с областными военными администрациями сейчас нарабатывает новый механизм, чтобы владельцы жилья на фронтовых территориях могли получать компенсации и сертификаты по государственной программе «єВідновлення».
Напомним, «єВідновлення» — это государственная программа, которая помогает украинцам восстановить жилье, поврежденное в результате российской вооруженной агрессии. Она предусматривает выплаты как за поврежденное, так и полностью разрушенное имущество. Главное условие состоит в том, чтобы потратить средства только в тех компаниях, которые присоединились к программе.
Как мы сообщали ранее, с 5 января 2026 года возрастут суммы компенсаций за ремонт. Так, с этого дня вступит в силу решение правительства об обновлении показателей средней стоимости ремонтных работ, применяемых для расчета компенсаций за поврежденное жилье в рамках программы «єВідновлення».
