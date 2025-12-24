0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Государство разрабатывает механизм дистанционного обследования жилья по программе «єВідновлення»

Недвижимость
1
Государство разрабатывает механизм дистанционного обследования жилья по программе «єВідновлення»
Государство разрабатывает механизм дистанционного обследования жилья по программе «єВідновлення»
Алгоритм дистанционного обследования жилых домов, разрушенных или поврежденных обстрелами, не заработал. В настоящее время разрабатывают новый механизм.
Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Как было раньше и почему это проблема

Он отметил, что первоначально дистанционное обследование предлагалось проводить с участием военных.
«Военные этого делать не хотят. И, наверное, правильно — это не их функционал, потом нести ответственность за это все. Самостоятельно дронами обследовать мы не можем, потому что военные, РЭБ — огромное количество вопросов», — пояснил Синегубов.
По его словам, Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры совместно с областными военными администрациями сейчас нарабатывает новый механизм, чтобы владельцы жилья на фронтовых территориях могли получать компенсации и сертификаты по государственной программе «єВідновлення».
Напомним, «єВідновлення» — это государственная программа, которая помогает украинцам восстановить жилье, поврежденное в результате российской вооруженной агрессии. Она предусматривает выплаты как за поврежденное, так и полностью разрушенное имущество. Главное условие состоит в том, чтобы потратить средства только в тех компаниях, которые присоединились к программе.
Как мы сообщали ранее, с 5 января 2026 года возрастут суммы компенсаций за ремонт. Так, с этого дня вступит в силу решение правительства об обновлении показателей средней стоимости ремонтных работ, применяемых для расчета компенсаций за поврежденное жилье в рамках программы «єВідновлення».
По материалам:
Укрінформ
Жилая недвижимостьНедвижимость
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems