В 2026 году цены на жилье в Киеве возрастут еще на 8−15%

Несмотря на войну, цены на квартиры в столице растут как в сегменте покупки, так и в аренде, а спрос держится на относительно высоком уровне. По оценкам экспертов, в 2026 году эта тенденция сохранится: подорожание ожидается умеренное, без резких скачков, но стабильное.

По словам риелтора Александра Бойко, в 2026 году подорожает как первичный рынок, так и аренда. Рост цен он называет закономерным результатом нескольких ключевых факторов, накопившихся за годы войны.

Что влияет на подорожание столичной недвижимости

1. Рост себестоимости строительства

Стройматериалы подорожали на 35−45%, логистика усложнилась и подорожала, а новые требования к безопасности — укрытие, резервное электропитание — заметно увеличивают смету.

2. Дефицит кадров

Многие квалифицированные строители мобилизованы или уехали за границу. Это повышает зарплату в отрасли и замедляет реализацию проектов.

3. Ограниченное предложение на фоне высокого спроса

Новых проектов выходит меньше, чем до войны. Спрос же концентрируется на готовом жилье и домах на финальных этапах строительства — это автоматически разогревает цены.

4. Влияние курса доллара и инфляции

Девелоперы традиционно привязывают цены к доллару. Любые валютные колебания и всеобщая инфляция давят на рынок.

Прогноз на 2026 год

По оценке Бойко, в 2026 году в Киеве ожидается рост цен на первичном рынке на 8−15%. Это не будет резкое подорожание, но факторы, толкающие цены вверх, остаются актуальными.

Эксперт отмечает: снижение цен от застройщика — часто признак финансовых проблем компании, а не выгодное предложение.

Относительно аренды в 2026 году прогнозируется возврат к росту на 5−10%, что связано с возобновлением экономической активности в столице.

Сколько стоит купить квартиру в Киеве

На первичном рынке Киева средняя цена квадратного метра составляет $1311 (около 54,2 тыс. грн). Стоимость существенно отличается в зависимости от класса жилья:

Эконом-класс — $980/кв.м;

Комфорт-класс — $1120/кв.м;

Бизнес-класс — $1740/кв.м;

Премиум — $3220/кв.м.

По данным ЛУН, в среднем:

1-комнатная квартира — $66 500;

2-комнатная — $105 000;

3-комнатная — $150 000.

На вторичном рынке ситуация иная — средний квадрат стоит $1 622, что выше чем в новостройках. Это объясняется готовностью жилья, инфраструктурой и рисками для покупателя.

Сколько стоит арендовать жилье в Киеве

После скачка в 2024 году, когда аренда «однушек» выросла на 23%, а «двушек» — на 50%, в конце 2025 года произошла небольшая коррекция.

Средние актуальные цены:

1-комнатная — 16 000−17 000 грн (-16% за полгода)

2-комнатная — 23 000 грн (-21%)

3-комнатная — 40 000 грн (-14%)

Самый массовый сегмент — недорогие «однушки» без ремонта или в отдаленных районах — в среднем стоят примерно 12 000 грн.

Ранее мы сообщали , что самым дорогим городом для аренды однокомнатной квартиры остается Ужгород, где за год цены выросли на 12%.

