Квартиры и дома в Украине дорожают — чего ожидать в дальнейшем (инфографика)
Рынок недвижимости Украины в 2025 году развивался в условиях ограниченного предложения и стабильного спроса — преимущественно именно поэтому и росли цены в большинстве сегментов.
Об этом свидетельствует итог года от OLX.Нерухомість. Рассказываем детали о динамике цен в разных сегментах.
Покупка квартир
В 2025 году спрос на покупку квартир вырос на 4%, в то же время предложение сократилось на 15%. Это привело к росту медианной стоимости квартир в Украине на 19%.
Высокие цены традиционно зафиксированы в Киеве, Львове, Ивано-Франковске и Ужгороде. Именно Ужгород продемонстрировал стремительный рост — +60% за год.
В то же время, Киев сохранил лидерство по уровню цен: медианная стоимость покупки однокомнатной квартиры в столице выросла на 16% в течение года.
Читайте также
В целом большинство областных центров показали повышение цен, прежде всего, в западных и центральных регионах. Снижение стоимости зафиксировали только в городах вблизи линии боевых действий — Запорожье и Николаев.
Частные дома
Спрос на покупку домов на вторичном рынке в 2025 году вырос на 21%, в то время как предложение сократилось на 2%. На этом фоне цены продолжили расти: дома подорожали в среднем на 27%, в то время как медианная стоимость таунхаусов и дуплекса возросла на 5%.
Наибольший рост цен на дома зафиксирован в Сумах (+25%) и Ужгороде (+23%).
В то же время, самыми дорогими для покупки остаются дома в Киеве, Ужгороде, Львове и Одессе.
Цены не изменились в Тернополе и в Запорожье. В южных и юго-восточных регионах зафиксировано снижение: в Херсоне — на 22%, в Днепре и Николаеве — на 8%, в Виннице — на 5%.
Прогноз на 2026 год: ограниченное предложение и давление на цены
В текущей экономической и безопасной ситуации в 2026 году рынок недвижимости, вероятно, сохранит нынешнюю динамику. Ограниченное предложение в сочетании с ростом спроса продолжит давить на цены.
На вторичном рынке возможно формирование дефицита предложения из-за разрушения жилья и отложенных решений владельцев о продаже. Спрос при этом не только будет сохраняться, но и может возрасти, что будет особенно влиять на стоимость квартир с автономным отоплением и жилых комплексов с резервным питанием.
В 2026 году цены на жилье первичного рынка, по оценкам аналитиков, не будут снижаться. Среди ключевых причин — ограниченное количество новых проектов, удорожание строительных материалов и дефицит рабочей силы.
Дополнительным фактором остается изменение поведения покупателей: из-за повышенных рисков они гораздо реже готовы инвестировать в жилье на этапе котлована и ждать завершения строительства, как это было до полномасштабной войны.
Ранее мы сообщали, что инвестировать в недвижимость можно и без покупки квадратных метров. Детальнее о таких инвестициях рассказали здесь.
Поделиться новостью
Также по теме
Квартиры и дома в Украине дорожают — чего ожидать в дальнейшем (инфографика)
Где выгоднее арендовать квартиры и дома — цены по Украине (инфографика)
Как внести данные о праве собственности на недвижимость через «Дія»: какие есть трудности
Что происходит с ценами и спросом на жилье — аналитика НБУ
Сколько украинцев потеряли дом из-за российской агрессии
Кто может не платить налог при продаже недвижимости