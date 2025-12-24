Квартиры и дома в Украине дорожают — чего ожидать в дальнейшем (инфографика) Сегодня 09:02 — Недвижимость

Квартиры и дома в Украине дорожают — чего ожидать в дальнейшем (инфографика)

Рынок недвижимости Украины в 2025 году развивался в условиях ограниченного предложения и стабильного спроса — преимущественно именно поэтому и росли цены в большинстве сегментов.

Об этом свидетельствует итог года от O LX.Нерухомість . Рассказываем детали о динамике цен в разных сегментах.

Покупка квартир

В 2025 году спрос на покупку квартир вырос на 4%, в то же время предложение сократилось на 15%. Это привело к росту медианной стоимости квартир в Украине на 19%.

Высокие цены традиционно зафиксированы в Киеве, Львове, Ивано-Франковске и Ужгороде. Именно Ужгород продемонстрировал стремительный рост — +60% за год.

В то же время, Киев сохранил лидерство по уровню цен: медианная стоимость покупки однокомнатной квартиры в столице выросла на 16% в течение года.

В целом большинство областных центров показали повышение цен, прежде всего, в западных и центральных регионах. Снижение стоимости зафиксировали только в городах вблизи линии боевых действий — Запорожье и Николаев.

Частные дома

Спрос на покупку домов на вторичном рынке в 2025 году вырос на 21%, в то время как предложение сократилось на 2%. На этом фоне цены продолжили расти: дома подорожали в среднем на 27%, в то время как медианная стоимость таунхаусов и дуплекса возросла на 5%.

Наибольший рост цен на дома зафиксирован в Сумах (+25%) и Ужгороде (+23%).

В то же время, самыми дорогими для покупки остаются дома в Киеве, Ужгороде, Львове и Одессе.

Цены не изменились в Тернополе и в Запорожье. В южных и юго-восточных регионах зафиксировано снижение: в Херсоне — на 22%, в Днепре и Николаеве — на 8%, в Виннице — на 5%.

Прогноз на 2026 год: ограниченное предложение и давление на цены

В текущей экономической и безопасной ситуации в 2026 году рынок недвижимости, вероятно, сохранит нынешнюю динамику. Ограниченное предложение в сочетании с ростом спроса продолжит давить на цены.

На вторичном рынке возможно формирование дефицита предложения из-за разрушения жилья и отложенных решений владельцев о продаже. Спрос при этом не только будет сохраняться, но и может возрасти, что будет особенно влиять на стоимость квартир с автономным отоплением и жилых комплексов с резервным питанием.

В 2026 году цены на жилье первичного рынка, по оценкам аналитиков, не будут снижаться. Среди ключевых причин — ограниченное количество новых проектов, удорожание строительных материалов и дефицит рабочей силы.

Дополнительным фактором остается изменение поведения покупателей: из-за повышенных рисков они гораздо реже готовы инвестировать в жилье на этапе котлована и ждать завершения строительства, как это было до полномасштабной войны.

