0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Квартиры и дома в Украине дорожают — чего ожидать в дальнейшем (инфографика)

Недвижимость
72
Квартиры и дома в Украине дорожают — чего ожидать в дальнейшем (инфографика)
Квартиры и дома в Украине дорожают — чего ожидать в дальнейшем (инфографика)
Рынок недвижимости Украины в 2025 году развивался в условиях ограниченного предложения и стабильного спроса — преимущественно именно поэтому и росли цены в большинстве сегментов.
Об этом свидетельствует итог года от OLX.Нерухомість. Рассказываем детали о динамике цен в разных сегментах.

Покупка квартир

В 2025 году спрос на покупку квартир вырос на 4%, в то же время предложение сократилось на 15%. Это привело к росту медианной стоимости квартир в Украине на 19%.
Высокие цены традиционно зафиксированы в Киеве, Львове, Ивано-Франковске и Ужгороде. Именно Ужгород продемонстрировал стремительный рост — +60% за год.
Квартиры и дома в Украине дорожают — чего ожидать в дальнейшем (инфографика)
В то же время, Киев сохранил лидерство по уровню цен: медианная стоимость покупки однокомнатной квартиры в столице выросла на 16% в течение года.
Читайте также
В целом большинство областных центров показали повышение цен, прежде всего, в западных и центральных регионах. Снижение стоимости зафиксировали только в городах вблизи линии боевых действий — Запорожье и Николаев.
Квартиры и дома в Украине дорожают — чего ожидать в дальнейшем (инфографика)

Частные дома

Спрос на покупку домов на вторичном рынке в 2025 году вырос на 21%, в то время как предложение сократилось на 2%. На этом фоне цены продолжили расти: дома подорожали в среднем на 27%, в то время как медианная стоимость таунхаусов и дуплекса возросла на 5%.
Квартиры и дома в Украине дорожают — чего ожидать в дальнейшем (инфографика)
Наибольший рост цен на дома зафиксирован в Сумах (+25%) и Ужгороде (+23%).
В то же время, самыми дорогими для покупки остаются дома в Киеве, Ужгороде, Львове и Одессе.
Цены не изменились в Тернополе и в Запорожье. В южных и юго-восточных регионах зафиксировано снижение: в Херсоне — на 22%, в Днепре и Николаеве — на 8%, в Виннице — на 5%.
Квартиры и дома в Украине дорожают — чего ожидать в дальнейшем (инфографика)

Прогноз на 2026 год: ограниченное предложение и давление на цены

В текущей экономической и безопасной ситуации в 2026 году рынок недвижимости, вероятно, сохранит нынешнюю динамику. Ограниченное предложение в сочетании с ростом спроса продолжит давить на цены.
Квартиры и дома в Украине дорожают — чего ожидать в дальнейшем (инфографика)
На вторичном рынке возможно формирование дефицита предложения из-за разрушения жилья и отложенных решений владельцев о продаже. Спрос при этом не только будет сохраняться, но и может возрасти, что будет особенно влиять на стоимость квартир с автономным отоплением и жилых комплексов с резервным питанием.
Читайте также
В 2026 году цены на жилье первичного рынка, по оценкам аналитиков, не будут снижаться. Среди ключевых причин — ограниченное количество новых проектов, удорожание строительных материалов и дефицит рабочей силы.
Дополнительным фактором остается изменение поведения покупателей: из-за повышенных рисков они гораздо реже готовы инвестировать в жилье на этапе котлована и ждать завершения строительства, как это было до полномасштабной войны.
Ранее мы сообщали, что инвестировать в недвижимость можно и без покупки квадратных метров. Детальнее о таких инвестициях рассказали здесь.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьЖилая недвижимостьКвартираРынок недвижимости
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems