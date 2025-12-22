Что происходит с ценами и спросом на жилье — аналитика НБУ
Активность на рынке жилья почти неизменна уже полтора года. Высокие риски безопасности отговаривают украинцев от покупки жилья, а внутренняя миграция также все меньше подпитывает спрос.
Об этом пишет Национальный банк Украины в Отчете о финансовой стабильности за декабрь 2025 года.
Там прогнозируют, что предложение будет оставаться ограниченным из-за медленных темпов строительства.
Спрос на жилье остается почти неизменным
Уже полтора года активность на рынке жилья почти устойчивая. Количество сделок покупки жилья в течение первых девяти месяцев 2025 года только на 7% больше, чем за соответствующий период в прошлом году. Признаков и двигателей восстановления спроса до «довоенного» уровня пока нет.
- С начала года заключено почти на треть меньше налогооблагаемых соглашений, чем за тот же период 2021 года.
- Высокие риски безопасности и дальше тормозят приобретение жилья, прежде всего для инвестиционных целей.
- Разрушение энергетической инфраструктуры и значительные перебои в поставках света и тепла сдерживают покупку жилья в городах.
- Спрос внутренне перемещенных лиц, являющийся весомым двигателем «военного» рынка недвижимости, не усиливается.
Рынок жилья сейчас самый активный в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях. На них приходится 39% сделок за три квартала 2025 года. Каждое третье жилье покупается в областных центрах, еще треть — в других городах. Две трети сделок — это приобретение квартир.
Какое жилье покупают
Покупателей и дальше привлекают более дешевые варианты жилья: меньшие по площади и в более старых зданиях.
- Средняя площадь приобретенной квартиры неизменна — 48 кв. м, дома — 70 кв. м.
- Медианный возраст приобретенного в этом году дома в Украине — 45 лет, в Киеве — 20 лет.
В столице доля нового жилья в сделках по покупке несколько сокращается, в большинстве регионов постоянная, лишь на западе местами растет. В объявлениях чаще всего предлагают более новые и большие квартиры, которые соответственно дороже. Несоответствие между характеристиками жилья, выставленного на продажу, и жилья, которое стремятся купить, сдерживает активность рынка.
Предложение жилья стагнирует
Площадь жилья, введенного в эксплуатацию в первом полугодии 2025 года, равна показателю за аналогичный период в прошлом году. Однако доля квартир в ней снизилась. Предложение жилья пополняется преимущественно благодаря достройке давно начатых жилых комплексов.
Строительство новых объектов начинается крайне редко и только в западных регионах. Предложение жилья также снижают разрушения из-за многочисленных обстрелов. В течение девяти месяцев этого года в результате воздушных атак врага повреждено более чем вдвое больше жилья, чем за аналогичный период в прошлом году.
Девелоперы страдают от нехватки источников финансирования. Сейчас застройщики должны полагаться прежде всего на собственные средства, ведь продажи в незавершенных объектах безжизненны, особенно на ранних стадиях строительства и в менее безопасных регионах. Банки же не могут кредитовать отрасль, учитывая отсутствие действенных механизмов контроля за целевым использованием средств, непрозрачные структуры собственности застройщиков, сложные разрешительные процедуры и нереалистичные планы строительства.
Цены на жилье преимущественно неизменны
Заявленные цены продажи жилья почти не изменяются. В Киеве и Львове, где рынок недвижимости живее, а также в южных, центральных и восточных областях жилье на первичном и на вторичном рынке предлагают почти по тем же ценам, что и полгода назад. В отдельных регионах цены даже снижались. Только в ряде западных регионов жилье дорожало.
Средние цены фактических сделок в целом соответствуют динамике средних заявленных цен, однако на них оказывает большее влияние ситуативная структура приобретенного жилья.
Себестоимость строительства растет медленно, как и спрос на жилье, что определяет отсутствие фундаментальных факторов роста цен. Курсовые ожидания стабильны, что сдерживает продавцов от пересмотра цен, часто выражающихся в эквиваленте доллара США.
Стоимость аренды продолжает расти в большинстве западных областей, тогда как в Киеве скорректировалась вниз после ускорения в прошлом квартале. Повреждение энергетической инфраструктуры усложняет условия проживания в крупных городах, поэтому арендаторы чаще идут на ценовые уступки.
Отношение цен покупки к аренде оставалось ниже долгосрочного среднего. О доступности жилья свидетельствует и исторически низкое отношение цены жилья к доходу домохозяйства.
Ценовые условия на рынке в целом способствуют его развитию. Однако при сохранении рисков безопасности и без доступной ипотеки спрос на недвижимость и дальше будет сдержанным.
