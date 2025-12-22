Что происходит с ценами и спросом на жилье — аналитика НБУ Сегодня 09:06 — Недвижимость

Что происходит с ценами и спросом на жилье — аналитика НБУ

Активность на рынке жилья почти неизменна уже полтора года. Высокие риски безопасности отговаривают украинцев от покупки жилья, а внутренняя миграция также все меньше подпитывает спрос.

Об этом пишет Национальный банк Украины в Отчете о финансовой стабильности за декабрь 2025 года.

Там прогнозируют, что предложение будет оставаться ограниченным из-за медленных темпов строительства.

Спрос на жилье остается почти неизменным

Уже полтора года активность на рынке жилья почти устойчивая. Количество сделок покупки жилья в течение первых девяти месяцев 2025 года только на 7% больше, чем за соответствующий период в прошлом году. Признаков и двигателей восстановления спроса до «довоенного» уровня пока нет.

С начала года заключено почти на треть меньше налогооблагаемых соглашений, чем за тот же период 2021 года.

Высокие риски безопасности и дальше тормозят приобретение жилья, прежде всего для инвестиционных целей.

Разрушение энергетической инфраструктуры и значительные перебои в поставках света и тепла сдерживают покупку жилья в городах.

Спрос внутренне перемещенных лиц, являющийся весомым двигателем «военного» рынка недвижимости, не усиливается.

Рынок жилья сейчас самый активный в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Харьковской областях. На них приходится 39% сделок за три квартала 2025 года. Каждое третье жилье покупается в областных центрах, еще треть — в других городах. Две трети сделок — это приобретение квартир.

Какое жилье покупают

Покупателей и дальше привлекают более дешевые варианты жилья: меньшие по площади и в более старых зданиях.

Средняя площадь приобретенной квартиры неизменна — 48 кв. м, дома — 70 кв. м.

Медианный возраст приобретенного в этом году дома в Украине — 45 лет, в Киеве — 20 лет.

В столице доля нового жилья в сделках по покупке несколько сокращается, в большинстве регионов постоянная, лишь на западе местами растет. В объявлениях чаще всего предлагают более новые и большие квартиры, которые соответственно дороже. Несоответствие между характеристиками жилья, выставленного на продажу, и жилья, которое стремятся купить, сдерживает активность рынка.

Предложение жилья стагнирует

Площадь жилья, введенного в эксплуатацию в первом полугодии 2025 года, равна показателю за аналогичный период в прошлом году. Однако доля квартир в ней снизилась. Предложение жилья пополняется преимущественно благодаря достройке давно начатых жилых комплексов.

Строительство новых объектов начинается крайне редко и только в западных регионах. Предложение жилья также снижают разрушения из-за многочисленных обстрелов. В течение девяти месяцев этого года в результате воздушных атак врага повреждено более чем вдвое больше жилья, чем за аналогичный период в прошлом году.

Девелоперы страдают от нехватки источников финансирования. Сейчас застройщики должны полагаться прежде всего на собственные средства, ведь продажи в незавершенных объектах безжизненны, особенно на ранних стадиях строительства и в менее безопасных регионах. Банки же не могут кредитовать отрасль, учитывая отсутствие действенных механизмов контроля за целевым использованием средств, непрозрачные структуры собственности застройщиков, сложные разрешительные процедуры и нереалистичные планы строительства.

Цены на жилье преимущественно неизменны

Заявленные цены продажи жилья почти не изменяются. В Киеве и Львове, где рынок недвижимости живее, а также в южных, центральных и восточных областях жилье на первичном и на вторичном рынке предлагают почти по тем же ценам, что и полгода назад. В отдельных регионах цены даже снижались. Только в ряде западных регионов жилье дорожало.

Средние цены фактических сделок в целом соответствуют динамике средних заявленных цен, однако на них оказывает большее влияние ситуативная структура приобретенного жилья.

Себестоимость строительства растет медленно, как и спрос на жилье, что определяет отсутствие фундаментальных факторов роста цен. Курсовые ожидания стабильны, что сдерживает продавцов от пересмотра цен, часто выражающихся в эквиваленте доллара США.

Стоимость аренды продолжает расти в большинстве западных областей, тогда как в Киеве скорректировалась вниз после ускорения в прошлом квартале. Повреждение энергетической инфраструктуры усложняет условия проживания в крупных городах, поэтому арендаторы чаще идут на ценовые уступки.

Отношение цен покупки к аренде оставалось ниже долгосрочного среднего. О доступности жилья свидетельствует и исторически низкое отношение цены жилья к доходу домохозяйства.

Ценовые условия на рынке в целом способствуют его развитию. Однако при сохранении рисков безопасности и без доступной ипотеки спрос на недвижимость и дальше будет сдержанным.

