Цены на аренду квартир в Украине стабилизировались — аналитики (инфографика)
На рынке аренды в Украине сейчас затишье: цены во многих регионах не растут, а в некоторых даже снизились от 1 до 10%.
Об этом свидетельствует обновленная аналитика за ноябрь от Dim.Ria.
Сколько стоит аренда квартир по Украине
Закарпатская область остается регионом с самой высокой средней стоимостью аренды: за однокомнатную квартиру здесь просят в среднем 18,5 тыс. грн в месяц. Вторую позицию занимает Киев, где средняя стоимость аренды составляет около 15 тыс. грн.
Традиционно дорогими для аренды остаются относительно безопасные западные и центральные регионы страны:
- Львовская обл. — средняя цена аренды 1-комн. квартиры составляет 14 350 грн;
- Ивано-Франковская — 14 350 грн;
- Винницкая — 14 000 грн;
- Волынская — 14 000 грн.
А вот самое дешевое жилье можно арендовать в Харьковской области: однокомнатная квартира в среднем стоит 5 тыс. грн.
Кстати, ранее мы сообщали, что военные сетуют на то, что цены на квартиры возле линии столкновения заоблачные — часто превышают стоимость аренды в Киеве или Львове.
Рынок аренды в Киеве
Если рассматривать Киев подробнее: самая дорогая аренда в Печерском районе — 22 500 грн.
В то же время самыми дешевыми столичными районами для аренды являются:
- Деснянский — 9 500 грн за однокомнатную квартиру;
- Святошинский — 12 000 грн;
- Днепровский — 13 000 грн.
Предложение и спрос
По данным Dim. Ria, в ноябре на рынке аренды стало заметно больше новых объявлений в большинстве областей.
Наибольший скачок — в Волынской области, где количество предложений выросло сразу на 60%.
Как и количество предложения, интерес к аренде в конце осени стал расти почти по всей стране. Наибольший прирост зафиксирован в Херсонской области (17%), а также в Закарпатской (12%) и Львовской (11%) областях.
В отдельных регионах спрос на аренду продолжает падать: заметнее всего — в Одесской (-9%) и Черниговской (-8%) областях. В столице также фиксируется падение интереса к аренде жилья в ноябре — на -3%.
Напомним, как мы сообщали ранее, в Украине идет подготовка к реформе жилищной политики, и одной из ключевых тем стал рынок аренды жилья. В частности, предлагается сделать обязательную регистрацию договоров аренды в Государственном реестре имущественных прав на недвижимое имущество. Регистрация можно будет осуществить через ЦРПУ или нотариуса. Стоимость процедуры оценивают примерно в 3 тысячи гривен.
