0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Цены на аренду квартир в Украине стабилизировались — аналитики (инфографика)

Недвижимость
82
Цены на аренду квартир в Украине стабилизировались — аналитики (инфографика)
Цены на аренду квартир в Украине стабилизировались — аналитики (инфографика)
На рынке аренды в Украине сейчас затишье: цены во многих регионах не растут, а в некоторых даже снизились от 1 до 10%.
Об этом свидетельствует обновленная аналитика за ноябрь от Dim.Ria.

Сколько стоит аренда квартир по Украине

Закарпатская область остается регионом с самой высокой средней стоимостью аренды: за однокомнатную квартиру здесь просят в среднем 18,5 тыс. грн в месяц. Вторую позицию занимает Киев, где средняя стоимость аренды составляет около 15 тыс. грн.
Традиционно дорогими для аренды остаются относительно безопасные западные и центральные регионы страны:
  • Львовская обл. — средняя цена аренды 1-комн. квартиры составляет 14 350 грн;
  • Ивано-Франковская — 14 350 грн;
  • Винницкая — 14 000 грн;
  • Волынская — 14 000 грн.
А вот самое дешевое жилье можно арендовать в Харьковской области: однокомнатная квартира в среднем стоит 5 тыс. грн.
Кстати, ранее мы сообщали, что военные сетуют на то, что цены на квартиры возле линии столкновения заоблачные — часто превышают стоимость аренды в Киеве или Львове.
Цены на аренду квартир в Украине стабилизировались — аналитики (инфографика)

Рынок аренды в Киеве

Если рассматривать Киев подробнее: самая дорогая аренда в Печерском районе — 22 500 грн.
В то же время самыми дешевыми столичными районами для аренды являются:
  • Деснянский — 9 500 грн за однокомнатную квартиру;
  • Святошинский — 12 000 грн;
  • Днепровский — 13 000 грн.
Цены на аренду квартир в Украине стабилизировались — аналитики (инфографика)

Предложение и спрос

По данным Dim. Ria, в ноябре на рынке аренды стало заметно больше новых объявлений в большинстве областей.
Наибольший скачок — в Волынской области, где количество предложений выросло сразу на 60%.
Цены на аренду квартир в Украине стабилизировались — аналитики (инфографика)
Как и количество предложения, интерес к аренде в конце осени стал расти почти по всей стране. Наибольший прирост зафиксирован в Херсонской области (17%), а также в Закарпатской (12%) и Львовской (11%) областях.
Читайте также
В отдельных регионах спрос на аренду продолжает падать: заметнее всего — в Одесской (-9%) и Черниговской (-8%) областях. В столице также фиксируется падение интереса к аренде жилья в ноябре — на -3%.
Напомним, как мы сообщали ранее, в Украине идет подготовка к реформе жилищной политики, и одной из ключевых тем стал рынок аренды жилья. В частности, предлагается сделать обязательную регистрацию договоров аренды в Государственном реестре имущественных прав на недвижимое имущество. Регистрация можно будет осуществить через ЦРПУ или нотариуса. Стоимость процедуры оценивают примерно в 3 тысячи гривен.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
НедвижимостьЖилая недвижимостьКвартираАренда жилья
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems