На рынке аренды в Украине сейчас затишье: цены во многих регионах не растут, а в некоторых даже снизились от 1 до 10%.

Об этом свидетельствует обновленная аналитика за ноябрь от Dim.Ria

Сколько стоит аренда квартир по Украине

Закарпатская область остается регионом с самой высокой средней стоимостью аренды: за однокомнатную квартиру здесь просят в среднем 18,5 тыс. грн в месяц. Вторую позицию занимает Киев, где средняя стоимость аренды составляет около 15 тыс. грн.



Традиционно дорогими для аренды остаются относительно безопасные западные и центральные регионы страны:

Львовская обл. — средняя цена аренды 1-комн. квартиры составляет 14 350 грн;

Ивано-Франковская — 14 350 грн;

Винницкая — 14 000 грн;

Волынская — 14 000 грн.

А вот самое дешевое жилье можно арендовать в Харьковской области: однокомнатная квартира в среднем стоит 5 тыс. грн.

Кстати, ранее мы сообщали , что военные сетуют на то, что цены на квартиры возле линии столкновения заоблачные — часто превышают стоимость аренды в Киеве или Львове.

Рынок аренды в Киеве

Если рассматривать Киев подробнее: самая дорогая аренда в Печерском районе — 22 500 грн.

В то же время самыми дешевыми столичными районами для аренды являются:

Деснянский — 9 500 грн за однокомнатную квартиру;

Святошинский — 12 000 грн;

Днепровский — 13 000 грн.

Предложение и спрос

По данным Dim. Ria, в ноябре на рынке аренды стало заметно больше новых объявлений в большинстве областей.

Наибольший скачок — в Волынской области, где количество предложений выросло сразу на 60%.

Как и количество предложения, интерес к аренде в конце осени стал расти почти по всей стране. Наибольший прирост зафиксирован в Херсонской области (17%), а также в Закарпатской (12%) и Львовской (11%) областях.

В отдельных регионах спрос на аренду продолжает падать: заметнее всего — в Одесской (-9%) и Черниговской (-8%) областях. В столице также фиксируется падение интереса к аренде жилья в ноябре — на -3%.

