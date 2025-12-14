Сколько лет нужно, чтобы накопить на квартиру в Украине
В разных городах Украины нужно разное время, чтобы собрать деньги на покупку однокомнатной квартиры. Где-то на это уйдет 2,5 года, а где-то почти 9 лет. И это при условии, что откладывать всю зарплату.
Об этом свидетельствуют данные ЛУН.
Сколько нужно откладывать на квартиру в Украине
Для того чтобы накопить на однокомнатную квартиру в Украине на вторичном рынке по среднестатистической цене, откладывая полностью среднюю зарплату, нужно от 2,5 до почти 9 лет.
Быстрее всего собрать деньги на собственное жилье выйдет в таких городах:
- Запорожье — 2,6 года;
- Харьков — 3,4 года;
- Николаев — 3,5 года;
- Суммы — 4 года.
Зато дольше всего придется копить в городах:
- Луцк — 8,8 года;
- Львов, Ужгород — 8,4 года;
- Ровно — 7,8 года;
- Житомир, Черновцы — 7,6 года;
- Киев — 7,5 лет.
Если откладывать половину или четверть зарплаты, то собирать на собственное жилье придется в 2 и 4 раза дольше соответственно.
Что касается двухкомнатных квартир, то на них придется собирать, откладывая всю зарплату, от 3,5 лет в Запорожье до 12,3 лет в Ужгороде.
На трехкомнатное жилье уйдет еще больше времени: от 5,1 года в Херсоне до 17,1 года в Киеве.
Где в Украине больше выросла стоимость квадратного метра в новостройке
До этого Finance.ua отмечал, что в 2025 году средняя стоимость квадратного метра новостроек росла почти во всех городах Украины.
Рекордсменами роста средней стоимости строящегося квадрата стали:
- Одесса — за год метр в новостройках прибавил +19% в гривне,
- Хмельницкий — средняя стоимость квадратного метра в новостройках поднялась на 14%.
Также двузначное удорожание в процентах было зафиксировано в Луцке, Житомире и Тернополе (+12% за 12 месяцев), а также в Ивано-Франковске и Чернигове (+10%).
При этом самыми дорогими в Украине по средней стоимости квадратного метра все еще остаются новостройки Львова, хотя за год они прибавили всего +6%.
