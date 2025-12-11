Ипотека для военнослужащих станет доступнее Сегодня 16:16 — Недвижимость

Ипотека для военнослужащих станет доступнее

Правительство расширило возможности программы «єОселя» для военнослужащих. Теперь мобилизованные могут оформить льготную ипотеку под 3% годовых вместо 7%.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Это решение должно сравнять условия для тех, кто был мобилизован, и тех, кто проходит службу по контракту.

Новые лимиты площади жилья

Чтобы программа и дальше оставалась социально направленной, государство установило максимальные параметры имущества, которое можно приобрести по льготной ставке:

квартира — до 115,5 кв. м;

дом — до 125,5 кв.м.

Оформить ипотеку по программе можно через приложение «Дія».

Сколько украинцев уже воспользовались программой

По состоянию на сегодняшний день жилье по ​​"єОселя" получили 21 864 семьи, которые вместе оформили 37,4 млрд грн кредитов. Среди них — 6438 военных и ветеранов, которые приобрели свой дом именно благодаря этой программе.

