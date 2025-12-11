Ипотека для военнослужащих станет доступнее
Правительство расширило возможности программы «єОселя» для военнослужащих. Теперь мобилизованные могут оформить льготную ипотеку под 3% годовых вместо 7%.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Это решение должно сравнять условия для тех, кто был мобилизован, и тех, кто проходит службу по контракту.
Новые лимиты площади жилья
Чтобы программа и дальше оставалась социально направленной, государство установило максимальные параметры имущества, которое можно приобрести по льготной ставке:
- квартира — до 115,5 кв. м;
- дом — до 125,5 кв.м.
Оформить ипотеку по программе можно через приложение «Дія».
Сколько украинцев уже воспользовались программой
По состоянию на сегодняшний день жилье по "єОселя" получили 21 864 семьи, которые вместе оформили 37,4 млрд грн кредитов. Среди них — 6438 военных и ветеранов, которые приобрели свой дом именно благодаря этой программе.
Мы сообщали, что средний месячный доход покупателя жилья по льготной государственной программе «єОселя» составляет от 40 тысяч гривен.
Также ранее Finance.ua писал, что глава Налогового комитета ВР Даниил Гетманцев призвал расширить программу льготной ипотеки «єОселя» на социальных работников государственных и коммунальных учреждений.
Поделиться новостью
Также по теме
Рынок первички в 2025 году: где жилье подорожало больше всего (инфографика)
Ипотека для военнослужащих станет доступнее
ЕБРР профинансирует новые объекты доступного жилья в Киевской области
Самые дорогие города для аренды жилья в Украине: итоги 2025 года
В 2025 году цены на квартиры выросли даже в городах, больше всего подвергающихся обстрелам — ЛУН
В Киевской области восстановили шесть поврежденных многоэтажек, где тепло даже без отопления