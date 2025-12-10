В 2025 году цены на квартиры выросли даже в городах, больше всего подвергающихся обстрелам — ЛУН Сегодня 15:05 — Недвижимость

В 2025 году рынок недвижимости и строительная отрасль продолжали развиваться. На вторичном рынке средневзвешенные цены шли вверх — даже в городах, наиболее подверженных обстрелам, цены продемонстрировали восходящий тренд.

Об этом свидетельствуют итоги 2025 года для рынка недвижимости ЛУН.

В 2025 году средневзвешенные цены на вторичке стремительно шли вверх — самое ощутимое подорожание на квартиры всех сегментов наблюдалось в западных и центральных областях Украины. Даже в наиболее обстреливаемых северных и восточных городах по итогам года цены на жилье продемонстрировали восходящий тренд. Исключением стали приближенные к линии фронта города в юго-восточной части страны — средняя стоимость жилья в них за год несколько снизилась.

При этом наибольшее подорожание коснулось именно 2-х комнатных квартир.

Инфографика: ЛУН

Региональное распределение цен на 1-комнатные квартиры

Наибольшее подорожание 1-комнатных квартир зафиксировано в Тернополе, где за год 1-комнатные подорожали на 21%. Ненамного отстали от него Одесса и Ровно, где средняя стоимость 1-комнатных за год выросла на 18%.

Двухзначный прирост в процентах также продемонстрировали Ужгород (+15% год к году), Житомир (+14%), Киев и Чернигов (+11%), а также Харьков, Сумы и Днепр, в которых средняя стоимость 1-комнатных за год выросла на 10%.

Интересно, что во Львове средняя стоимость «однушек» выросла на 5% год к году, а в столице — на 11%. Однако это все равно не помогло Киеву вернуть лидерство в средней стоимости 1-комнатных. В конце 2025 года лидерство по цене небольших квартир все еще сохраняет Львов: их средняя стоимость составляет $68 тыс. На втором месте — Киев со средней ценой $66,5 тыс. Замыкает тройку Ужгород, где «однушка» в среднем стоит $62,2 тыс.

Заметим, что в сегменте 1-комнатных квартир в стране наблюдается достаточно ощутимый региональный дисбаланс цен. Разрыв между средней ценой однокомнатной на западе и востоке страны достигает 2−4 раз: от $20 тыс. в Николаеве до $68 тыс. во Львове, от $16 тыс. в Запорожье до $62 тыс. в Ужгороде. И за год этот разрыв увеличился.

Кстати, год к году снижение средней стоимости 1-комнатных квартир было зафиксировано только в Николаеве (-5%) и Запорожье (-6%).

Инфографика: ЛУН

Тренды на 2-х и 3-х комнатные квартиры

В сегменте 2-комнатных квартир наблюдается аналогичная тенденция роста средней стоимости — она увеличивалась почти во всех городах страны.

В частности, на 23% повысилась средняя стоимость двушек в Тернополе, и на 20% - в Черновцах. Ощутимо прибавили в средней цене 2-комнатные в Одессе и Чернигове (+18%), Харькове (+13%), Кропивницком (+12%), Киеве и Ивано-Франковске (+11%), Ужгороде (+10%). В большинстве других городов Украины также был зафиксирован рост средней стоимости 2-комнатных квартир на 3−9% - за исключением Днепра и Запорожья, где за год средняя цена «двушек» снизилась на 2% и 8% соответственно.

Даже в прифронтовом Николаеве средние цены на двушки поднялись на 7% год к году.

Инфографика: ЛУН

Двухзначный рост цен на 3-комнатные квартиры в процентах за 12 месяцев был зафиксирован в Черкассах (+23%), Черновцах (+22%), Виннице (+21%), Кропивницком (+20%), Харькове (+19%), Тернополе (+17%), Сумах (+15%) (+11%). Немного до роста на 10% не дотянули средние цены на 3-комнатные в Киеве и Львове — за год они прибавили 9%.

В Полтаве, Днепре и Запорожье за ​​год 3-комнатные квартиры наоборот, подешевели — на 2%, 4% и 7% соответственно.

Инфографика: ЛУН

Стоит добавить, что самые высокие средние цены на 2-х и 3-х комнатные квартиры сохраняются в Киеве — в столице они достигли отметки $105 тыс. и $150 тыс. соответственно. На втором месте остается Львов со средней ценой двухкомнатных почти $96 тыс. и трехкомнатных — $125 тыс. А на третьем находится Ужгород, в котором в конце 2025 года средняя стоимость двухкомнатных составляет $91 тыс., а трехкомнатных — $110 тыс.

Если продолжить этот рейтинг до пятерки городов с самой дорогой недвижимостью, то на четвертом месте окажутся Черновцы со средней ценой 2-комнатных на уровне $77 тыс., и 3-комнатных — $104 тыс. А пятое место делят Винница и Одесса, где в конце 2025 года двухкомнатные в среднем стоят $70 тыс. и $65 тыс. соответственно, а трехкомнатные — $85 тыс.

Спрос и быстрота продаж

Разница между ценой в объявлении и реальным соглашением в массовом сегменте составляет 5−7%, в среднем и дорогом — 10−20% и более, но преимущественно на объектах с завышенной стартовой ценой.

Повышение цен не влияет на быстроту принятия решений и заключение сделки со стороны покупателей. В частности, в Киеве срок экспозиции квартир за год снизился с 65 до 50 дней, а во Львове — с 62 до 34 дней, а в Одессе — с 77 до 70 дней.

Инфографика: ЛУН

Средний срок экспозиции квартир в Киеве сократился до 45−50 дней. Обстрелы влияют лишь краткосрочно — паузы длятся 1−2 недели, после чего активность восстанавливается.

Также в 2025 году был заметен рост спроса на загородную жилую недвижимость. По сравнению с 2024 годом количество сделок увеличилось примерно на 10−15%.

Доступность жилья

Несмотря на значительный рост цен на жилье, его доступность почти по всей стране ощутимо повысилась.

Учитывая соотношение средней местной зарплаты к средней стоимости квартиры, мы видим снижение этого показателя на 5−20%, в зависимости от города.

К примеру в столице, в конце 2025 года, средняя стоимость 1-комнатной квартиры равна 7,5 средних годовых зарплат, что на 10% меньше, чем в конце 2024 года (8,2 лет).

Во Львове средняя стоимость 1-комнатной в конце 2025 года эквивалентна заработку за 8,5 лет, тогда как год назад она стоила 9,6 годовых зарплат (-13% за год), а в Ужгороде сейчас «на квартиру» придется работать 8,3 года, тогда как год назад на нее понадобилась бы сумма за 8,9 лет.

Кстати, самые дорогие 1-комнатные квартиры в зарплатах именно в Луцке, где они стоят эквивалент местной зарплаты за 8,8 лет. А самые дешевые — в Запорожье, Николаеве и Харькове. В этих городах средняя стоимость 1-комнатной равна среднему местному заработку за 2,6 и 3,4 года соответственно.

Инфографика: ЛУН

