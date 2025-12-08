Семья из США выиграла скидку в 350 тысяч долл. на дом своей мечты: как это сделали (фото)
Жители США, 34-летняя Элиз Джордано и ее 40-летний муж Бен Хасти, хотели обменять свой двухкомнатный домик на дом своей мечты, но не могли позволить себе заявленную цену, в среднем от нескольких сотен тысяч до двух миллионов долларов.
Элиза Джордано и ее муж Бен долго не могли позволить себе землю из-за высоких цен, пока отец Элизы не предложил рискнуть и отправить предложение, приложив к нему письмо.
900 слов изменили жизнь пары. Неожиданно их предложение было принято, и в 2022 году семья переехала на новое место.
Что было в счастливом письме
В письме Элиз сказала, что она «ценит» труд и преданность, которые предыдущий владелец вложил в имущество, и «глубоко восхищается» их преданностью делу о сохранении, и пообещала продолжать это делать, пока она будет владеть этой собственностью.
«Мы рассказали им о нашей любви к природе. Сказали предыдущему владельцу, что восхищаемся их преданностью делу сохранения культуры, и пообещали, что мы продолжим их наследие для будущих поколений. Они согласились на сумму на 350 000 долларов ниже заявленной цены, что удивило нас», — говорят владельцы.
Ранее мы писали о самых комфортных городах и мире. Так, индекс глобальных городов оценивал направления по всему миру, чтобы определить «самое комфортное для жизни направление» на планете. Подробности смотрите в инфографике.
