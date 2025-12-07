Каждый четвертый переселенец оказался без сбережений из-за расходов на аренду жилья — ЛУН Сегодня 10:12 — Недвижимость

Каждый четвертый переселенец оказался без сбережений из-за расходов на аренду жилья — ЛУН

В Украине обострился жилищный кризис из-за полномасштабного российского вторжения. Больше всего от этого страдают внутренне перемещенные лица: более 3,5 млн ВПЛ пытаются интегрироваться в новых общинах, но ключевое препятствие — недоступная аренда.

Об этом сообщает ЛУН, ссылаясь на данные Международной организации миграции (МОМ).

Сколько средств тратят ВПЛ на аренду жилья

После 2022 года большинство переселенцев лишились доступа к собственным домам, из-за этого более 1,8 млн ВПЛ вынуждены арендовать жилье.

В крупных городах они фактически формируют спрос на арендный рынок — их доля среди арендаторов достигает 71%.

Однако расходы на аренду жилья для большинства становятся непосильным финансовым бременем. По данным МОМ, половина ВПЛ тратят на жилье треть ежемесячного дохода, а почти 20% - больше половины месячного заработка.

Аналитики отмечают, что каждый четвертый переселенец с высокой финансовой нагрузкой из-за аренды уже полностью исчерпал сбережения.

Эти тенденции подтверждают в ЛУН: в большинстве относительно безопасных городов аренда «съедает» 40−50% доходов, иногда — до 60−70%.

Только у 40% ВПЛ есть договор аренды

Из-за отсутствия письменного договора каждый десятый переселенец-арендатор уже сталкивался с выселением без альтернативы.

И хотя в 2025 году была введена программа субсидирования аренды для ВПЛ, только 48% переселенцев слышали о ней, 6% подали заявку, официально сдавать жилье согласны только 28% арендодателей, а 35% категорически против любого взаимодействия с государством.

Finance.ua уже писал , что с 1 декабря начался первый этап новой государственной программы жилищного пособия для ВПЛ, чьи дома остались на ВОТ. ВПЛ со статусом участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны смогут подать заявление на получение жилищного ваучера номиналом 2 миллиона гривен через Дію.

Жилищный ваучер можно потратить на:

приобретение жилья;

инвестирование в строительство;

уплату первого взноса по ипотечному кредиту;

погашение ипотеки.

