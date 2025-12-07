0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Каждый четвертый переселенец оказался без сбережений из-за расходов на аренду жилья — ЛУН

Недвижимость
72
Каждый четвертый переселенец оказался без сбережений из-за расходов на аренду жилья — ЛУН
Каждый четвертый переселенец оказался без сбережений из-за расходов на аренду жилья — ЛУН
В Украине обострился жилищный кризис из-за полномасштабного российского вторжения. Больше всего от этого страдают внутренне перемещенные лица: более 3,5 млн ВПЛ пытаются интегрироваться в новых общинах, но ключевое препятствие — недоступная аренда.
Об этом сообщает ЛУН, ссылаясь на данные Международной организации миграции (МОМ).

Сколько средств тратят ВПЛ на аренду жилья

После 2022 года большинство переселенцев лишились доступа к собственным домам, из-за этого более 1,8 млн ВПЛ вынуждены арендовать жилье.
Читайте также
В крупных городах они фактически формируют спрос на арендный рынок — их доля среди арендаторов достигает 71%.
Однако расходы на аренду жилья для большинства становятся непосильным финансовым бременем. По данным МОМ, половина ВПЛ тратят на жилье треть ежемесячного дохода, а почти 20% - больше половины месячного заработка.
Аналитики отмечают, что каждый четвертый переселенец с высокой финансовой нагрузкой из-за аренды уже полностью исчерпал сбережения.
Читайте также
Эти тенденции подтверждают в ЛУН: в большинстве относительно безопасных городов аренда «съедает» 40−50% доходов, иногда — до 60−70%.
Каждый четвертый переселенец оказался без сбережений из-за расходов на аренду жилья — ЛУН

Только у 40% ВПЛ есть договор аренды

Из-за отсутствия письменного договора каждый десятый переселенец-арендатор уже сталкивался с выселением без альтернативы.
И хотя в 2025 году была введена программа субсидирования аренды для ВПЛ, только 48% переселенцев слышали о ней, 6% подали заявку, официально сдавать жилье согласны только 28% арендодателей, а 35% категорически против любого взаимодействия с государством.
Finance.ua уже писал, что с 1 декабря начался первый этап новой государственной программы жилищного пособия для ВПЛ, чьи дома остались на ВОТ. ВПЛ со статусом участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны смогут подать заявление на получение жилищного ваучера номиналом 2 миллиона гривен через Дію.
Жилищный ваучер можно потратить на:
  • приобретение жилья;
  • инвестирование в строительство;
  • уплату первого взноса по ипотечному кредиту;
  • погашение ипотеки.
По материалам:
Finance.ua
Недвижимость
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems