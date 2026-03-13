Какие риски покупки дома без кадастрового номера: что нужно сделать

В настоящее время украинцы часто ищут жилье подальше от крупных городов. Иногда им предлагают приобрести дома без кадастрового номера.
О том, какие есть риски при покупке такого дома, рассказали эксперты Юристы.ua.
Как объясняет адвокат Юрий Зеленько, продажа недвижимого имущества (кроме квартир и помещений в многоквартирных домах) без кадастрового номера земельного участка невозможна.
«Некоторые нотариусы оформляют продажу недвижимого имущества без кадастрового номера, но это с самого начала является 100% основанием для признания таких договоров недействительными», — отметил он.

Долги

На вопрос о долгах он ответил: «они переходят вместе со всеми другими правами (и обязательствами) на недвижимое имущество».
Также он уточнил, что до ноября 2010 года нотариусы заверяли договоры купли-продажи и ипотеки (залога) недвижимого имущества без кадастровых номеров.

Что нужно сделать

Продавец обязан обратиться в землеустроительную организацию, изготовить техническую документацию и присвоить кадастровый номер участку перед продажей.
Эксперт Юрий Айвазян также добавляет: «Продажа земельного участка без кадастрового номера невозможна в правовом поле. Если планируется отчуждение участка — в первую очередь нужно позаботиться о внесении его в кадастр».
Риски для покупателя

Такое соглашение не будет удостоверено нотариально. То есть покупатель не сможет оформить право собственности.
«Продажа земельного участка — это не просто договоренность между двумя сторонами, а юридическая процедура, для которое есть четкие требования. Один из главных обязательных элементов — наличие кадастрового номера. Закон Украины однозначно предусматривает, что ни одно нотариальное соглашение об отчуждении (продаже, дарении, обмене и т. п.) земельного участка не может быть заключено без кадастрового номера.
Нотариус должен проверить наличие кадастрового номера перед удостоверением контракта. Если номера нет — нотариальное действие не состоится.
Ранее мы писали, что право распоряжаться имуществом (продать, заложить в банк или передать по наследству) возникает именно с момента регистрации в Государственном реестре.
Обычно процедура занимает до 5 рабочих дней. Это норма, прописанная в статье 19 Закона Украины «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений»
Если сделка срочная и ждать пять дней нет возможности, закон разрешает официально «купить» время. В таком случае вы платите повышенный административный сбор, а регистратор рассматривает ваше заявление вне очереди.
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
