Три лучшие страны для инвестиций в недвижимость в 2026 году

Испания, Нидерланды и Польша стали одними из самых привлекательных стран для инвестиций в недвижимость в 2026 году. Инвесторов привлекают высокий спрос на аренду, стабильная экономика и прозрачные условия ведения бизнеса.
Об этом сообщили аналитики платформы Compare the Market AU.
В ходе исследования учитывались арендная доходность, налоговые условия, защита прав собственности, доступность жилья и общая инвестиционная привлекательность рынка.
Рейтинг самых привлекательных стран для инвестиций в недвижимость в 2026 году
Испания
В 2026 году рейтинг лучших стран для инвестиций в недвижимость возглавила Испания. Одним из основных преимуществ специалисты называют высокий спрос на краткосрочную и долгосрочную аренду.
Мадрид, Барселона, Валенсия и Малага продолжают привлекать местных жителей, студентов, иностранных работников и цифровых кочевников. Кроме того, курортные регионы страны в течение года обеспечивают высокий туристический поток, поддерживающий спрос на краткосрочную аренду.
Также страна привлекательна для инвесторов из-за развитого рынка аренды, широкого выбора объектов в разных ценовых сегментах, потенциала дальнейшего роста стоимости жилья и ввиду понятных правил покупки недвижимости для иностранцев.
Нидерланды
Нидерланды заняли второе место. В течение многих лет страна остается одним из самых надежных рынков недвижимости в Европе.
Ключевой особенностью рынка является дефицит жилой недвижимости. Спрос во многих регионах превышает предложение, поскольку население растет быстрее темпов нового строительства.
Самый большой спрос на жилье фиксируется в Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Гданьске и Познани. В этих самых больших польских городах сосредоточены крупные работодатели, международные корпорации и университеты, формирующие постоянный спрос на арендное жилье.
Преимуществами рынка остаются:
устойчивый экономический рост;
активное развитие больших городов;
высокий спрос на долгосрочную аренду;
более низкие цены на жилье по сравнению с Западной Европой;
растущий интерес международного бизнеса.
Аналитики отмечают, что выбор страны зависит от целей инвестора. Для одних главное — стабильный арендный доход, для других потенциал роста стоимости недвижимости или возможность использовать жилье для собственного проживания.
Поэтому перед принятием решения рекомендуется подробно изучить местный рынок, налоговые правила, расходы на содержание и долгосрочные перспективы развития избранного региона.
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