Три лучшие страны для инвестиций в недвижимость в 2026 году Сегодня 10:18 — Недвижимость

Инвестиции в недвижимость, Фото: magnific

Испания, Нидерланды и Польша стали одними из самых привлекательных стран для инвестиций в недвижимость в 2026 году. Инвесторов привлекают высокий спрос на аренду, стабильная экономика и прозрачные условия ведения бизнеса.

Об этом сообщили аналитики платформы Compare the Market AU.

В ходе исследования учитывались арендная доходность, налоговые условия, защита прав собственности, доступность жилья и общая инвестиционная привлекательность рынка.

Рейтинг самых привлекательных стран для инвестиций в недвижимость в 2026 году

Испания

В 2026 году рейтинг лучших стран для инвестиций в недвижимость возглавила Испания. Одним из основных преимуществ специалисты называют высокий спрос на краткосрочную и долгосрочную аренду.

Мадрид, Барселона, Валенсия и Малага продолжают привлекать местных жителей, студентов, иностранных работников и цифровых кочевников. Кроме того, курортные регионы страны в течение года обеспечивают высокий туристический поток, поддерживающий спрос на краткосрочную аренду.

Также страна привлекательна для инвесторов из-за развитого рынка аренды, широкого выбора объектов в разных ценовых сегментах, потенциала дальнейшего роста стоимости жилья и ввиду понятных правил покупки недвижимости для иностранцев.

Нидерланды

Нидерланды заняли второе место. В течение многих лет страна остается одним из самых надежных рынков недвижимости в Европе.

Ключевой особенностью рынка является дефицит жилой недвижимости. Спрос во многих регионах превышает предложение, поскольку население растет быстрее темпов нового строительства.

Более всего это заметно в крупных городах — Амстердаме, Роттердаме, Утрехте и Эйндговене, где стабильно высокий спрос формируют студенты, экспаты и работники международных компаний.



Среди основных преимуществ для инвесторов в Нидерландах:

надежная защита прав собственников;

стабильный спрос на долгосрочную аренду жилья;

экономическая стабильность и низкие политические опасности;

прозрачный рынок и понятные правила ведения бизнеса;

высокая ликвидность объектов недвижимости.

В то же время, жилье в стране остается одним из самых дорогих в Европе, поэтому инвесторам рекомендуют тщательно оценивать потенциальную доходность каждого объекта.

Польша

Третье место занимает Польша, продолжающая укреплять свою репутацию одного из самых перспективных рынков недвижимости в Центральной Европе.

Самый большой спрос на жилье фиксируется в Варшаве, Кракове, Вроцлаве, Гданьске и Познани. В этих самых больших польских городах сосредоточены крупные работодатели, международные корпорации и университеты, формирующие постоянный спрос на арендное жилье.

Преимуществами рынка остаются:

устойчивый экономический рост;

активное развитие больших городов;

высокий спрос на долгосрочную аренду;

более низкие цены на жилье по сравнению с Западной Европой;

растущий интерес международного бизнеса.

Аналитики отмечают, что выбор страны зависит от целей инвестора. Для одних главное — стабильный арендный доход, для других потенциал роста стоимости недвижимости или возможность использовать жилье для собственного проживания.

Поэтому перед принятием решения рекомендуется подробно изучить местный рынок, налоговые правила, расходы на содержание и долгосрочные перспективы развития избранного региона.

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