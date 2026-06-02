0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Куда текут миллиарды — ТОП-100 стран для инвестиций

Мир
3
Мировые инвестиции
Мировые инвестиции
Деньги всегда текут туда, где есть перспективы. Прямые иностранные инвестиции — лучший индикатор того, где мировые корпорации строят новые заводы, расширяют мощности и делают долгосрочные ставки на рост.
Об этом пишет Visual Capitalist.
За 2024 год общий объем глобальных прямых иностранных инвестиций составил около $1,5 триллиона. Такими данными оперирует Конференция ООН по торговле и развитию.
Пока Соединенные Штаты уверенно удерживают абсолютное лидерство с огромным отрывом, небольшие финансовые центры демонстрируют чудеса привлечения капитала, опережая крупные экономики мира.

Тройка лидеров

Соединенные Штаты Америки остаются основным магнитом для мирового капитала. В 2024 году США привлекли около $279 миллиардов прямых иностранных инвестиций.
Читайте также
Причина. Высокий потребительский спрос, крупный технологический сектор и значительные программы расходов на инфраструктуру продолжают поддерживать доверие инвесторов к американским рынкам.
Второе место по иностранным инвестициям уверенно занял Сингапур с показателем около $143 миллиардов, а сразу за ним с минимальным отрывом — Гонконг и Китай. Как видим, разрыв между США и другими странами остается колоссальным.
Куда текут миллиарды — ТОП-100 стран для инвестиций
Интересно, что среди лидеров по объемам привлеченных инвестиций оказались не крупнейшие мировые экономики, а глобальные финансовые и корпоративные центры.
Такие территории, как Сингапур, Гонконг, Люксембург и Каймановы острова, привлекают такие потоки капитала, которые непропорционально больше относительно размеров своих экономик. Они играют роль своеобразных «ворот» для транснациональных инвестиций и международных финансов.

Новые рынки перекраивают карту поставок

В 2024 году диверсификация производства и переформатирование глобальных цепочек поставок продолжила менять направления движения капитала. Это сыграло на руку нескольким крупным странам с развивающимися рынками.
В частности, Бразилия привлекла около $59 миллиардов. Мексика получила почти $37 миллиардов — компании активно расширяют там производственные мощности, чтобы быть поближе к американскому рынку. Индия обеспечила приток в $28 миллиардов благодаря росту в индустрии технологий, промышленности и цифровой инфраструктуре. Привлекательными направлениями в Юго-Восточной Азии также остаются Вьетнам и Индонезия.
Место для вашей рекламы
В то же время в некоторых развитых странах, среди которых Великобритания, Швейцария и Ирландия, зафиксированы отрицательные показатели притока инвестиций. Однако эксперты отмечают, что это свидетельствует скорее о внутренних корпоративных реструктуризациях, продаже активов и колебаниях финансовых потоков, чем о реальном обвале их экономической активности.

Топ-15 стран по объему притока прямых иностранных инвестиций (2024 год)

  1. США — $279 млрд
  2. Сингапур — $143 млрд
  3. Гонконг — $126 млрд
  4. Китай — $116 млрд
  5. Люксембург — $106 млрд
  6. Канада — $64 млрд
  7. Бразилия — $59 млрд
  8. Австралия — $53 млрд
  9. Египет — $47 млрд
  10. ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты) — $46 млрд
  11. Мексика — $37 млрд
  12. Каймановы Острова — $36_млрд
  13. Франция — $34 млрд
  14. Испания — $31 млрд
  15. Индия — $28 млрд
Ранее мы сообщали, что мировые центры богатства быстро меняются. Если раньше главными «магнитами» для миллиардеров были США и Западная Европа, то теперь все больше сверхбогатых людей появляется на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и части Восточной Европы.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ИнвестицииСША
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems