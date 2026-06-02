Деньги всегда текут туда, где есть перспективы. Прямые иностранные инвестиции — лучший индикатор того, где мировые корпорации строят новые заводы, расширяют мощности и делают долгосрочные ставки на рост.
Причина. Высокий потребительский спрос, крупный технологический сектор и значительные программы расходов на инфраструктуру продолжают поддерживать доверие инвесторов к американским рынкам.
Второе место по иностранным инвестициям уверенно занял Сингапур с показателем около $143 миллиардов, а сразу за ним с минимальным отрывом — Гонконг и Китай. Как видим, разрыв между США и другими странами остается колоссальным.
Интересно, что среди лидеров по объемам привлеченных инвестиций оказались не крупнейшие мировые экономики, а глобальные финансовые и корпоративные центры.
Такие территории, как Сингапур, Гонконг, Люксембург и Каймановы острова, привлекают такие потоки капитала, которые непропорционально больше относительно размеров своих экономик. Они играют роль своеобразных «ворот» для транснациональных инвестиций и международных финансов.
В 2024 году диверсификация производства и переформатирование глобальных цепочек поставок продолжила менять направления движения капитала. Это сыграло на руку нескольким крупным странам с развивающимися рынками.
В частности, Бразилия привлекла около $59 миллиардов. Мексика получила почти $37 миллиардов — компании активно расширяют там производственные мощности, чтобы быть поближе к американскому рынку. Индия обеспечила приток в $28 миллиардов благодаря росту в индустрии технологий, промышленности и цифровой инфраструктуре. Привлекательными направлениями в Юго-Восточной Азии также остаются Вьетнам и Индонезия.
В то же время в некоторых развитых странах, среди которых Великобритания, Швейцария и Ирландия, зафиксированы отрицательные показатели притока инвестиций. Однако эксперты отмечают, что это свидетельствует скорее о внутренних корпоративных реструктуризациях, продаже активов и колебаниях финансовых потоков, чем о реальном обвале их экономической активности.
Топ-15 стран по объему притока прямых иностранных инвестиций (2024 год)
США — $279 млрд
Сингапур — $143 млрд
Гонконг — $126 млрд
Китай — $116 млрд
Люксембург — $106 млрд
Канада — $64 млрд
Бразилия — $59 млрд
Австралия — $53 млрд
Египет — $47 млрд
ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты) — $46 млрд
Мексика — $37 млрд
Каймановы Острова — $36_млрд
Франция — $34 млрд
Испания — $31 млрд
Индия — $28 млрд
