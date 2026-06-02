Куда текут миллиарды — ТОП-100 стран для инвестиций Сегодня 08:09 — Мир

Мировые инвестиции

Деньги всегда текут туда, где есть перспективы. Прямые иностранные инвестиции — лучший индикатор того, где мировые корпорации строят новые заводы, расширяют мощности и делают долгосрочные ставки на рост.

Об этом пишет Visual Capitalist

За 2024 год общий объем глобальных прямых иностранных инвестиций составил около $1,5 триллиона. Такими данными оперирует Конференция ООН по торговле и развитию.

Пока Соединенные Штаты уверенно удерживают абсолютное лидерство с огромным отрывом, небольшие финансовые центры демонстрируют чудеса привлечения капитала, опережая крупные экономики мира.

Тройка лидеров

Соединенные Штаты Америки остаются основным магнитом для мирового капитала. В 2024 году США привлекли около $279 миллиардов прямых иностранных инвестиций.

Читайте также На какие критерии следует обращать внимание при инвестировании — мнения экспертов

Причина. Высокий потребительский спрос, крупный технологический сектор и значительные программы расходов на инфраструктуру продолжают поддерживать доверие инвесторов к американским рынкам.

Второе место по иностранным инвестициям уверенно занял Сингапур с показателем около $143 миллиардов, а сразу за ним с минимальным отрывом — Гонконг и Китай. Как видим, разрыв между США и другими странами остается колоссальным.

Интересно, что среди лидеров по объемам привлеченных инвестиций оказались не крупнейшие мировые экономики, а глобальные финансовые и корпоративные центры.

Такие территории, как Сингапур, Гонконг, Люксембург и Каймановы острова, привлекают такие потоки капитала, которые непропорционально больше относительно размеров своих экономик. Они играют роль своеобразных «ворот» для транснациональных инвестиций и международных финансов.

Новые рынки перекраивают карту поставок

В 2024 году диверсификация производства и переформатирование глобальных цепочек поставок продолжила менять направления движения капитала. Это сыграло на руку нескольким крупным странам с развивающимися рынками.

В частности, Бразилия привлекла около $59 миллиардов. Мексика получила почти $37 миллиардов — компании активно расширяют там производственные мощности, чтобы быть поближе к американскому рынку. Индия обеспечила приток в $28 миллиардов благодаря росту в индустрии технологий, промышленности и цифровой инфраструктуре. Привлекательными направлениями в Юго-Восточной Азии также остаются Вьетнам и Индонезия.

В то же время в некоторых развитых странах, среди которых Великобритания, Швейцария и Ирландия, зафиксированы отрицательные показатели притока инвестиций. Однако эксперты отмечают, что это свидетельствует скорее о внутренних корпоративных реструктуризациях, продаже активов и колебаниях финансовых потоков, чем о реальном обвале их экономической активности.

Топ-15 стран по объему притока прямых иностранных инвестиций (2024 год)

США — $279 млрд Сингапур — $143 млрд Гонконг — $126 млрд Китай — $116 млрд Люксембург — $106 млрд Канада — $64 млрд Бразилия — $59 млрд Австралия — $53 млрд Египет — $47 млрд ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты) — $46 млрд Мексика — $37 млрд Каймановы Острова — $36_млрд Франция — $34 млрд Испания — $31 млрд Индия — $28 млрд

Ранее мы сообщали , что мировые центры богатства быстро меняются. Если раньше главными «магнитами» для миллиардеров были США и Западная Европа, то теперь все больше сверхбогатых людей появляется на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии и части Восточной Европы.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.