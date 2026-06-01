Сегодня 09:13 — Личные финансы

Лето уже наступило и скоро мы все будем жаловаться на рекордные температуры и нехватку кондиционеров. Но вместе с жарой приходит еще одна головная боль: рост стоимости путешествий.

В ежегодном «Отчете о тенденциях путешествий за 2026 год» Экономического института Mastercard (MEI) говорится, что, несмотря на геополитическое и экономическое давление, континент продолжает создавать сильнейший мировой спрос, пишет es.euronews

Такие города как Париж, Амстердам и Брюссель вошли в тройку лучших из десяти направлений и продолжают ежегодно фиксировать рост количества доступных мест на регулярных международных рейсах.

Барселона, Мадрид и Франкфурт также отметили значительное увеличение количества пассажиропотоков.

Однако доступность цен является ключевым фактором в том, как путешественники принимают решение. Рост стоимости транспорта и проживания, колебания валютных курсов и слабый рост доходов влияют на выбор мест назначения и количество поездок, совершаемых одновременно.

Согласно исследованию Europ Assistance Holiday Barometer 2026, подготовленному совместно с Ipsos на основе опроса 26 000 человек, до 77% европейцев сохраняют свои планы путешествий на это лето.

Такие страны, как Великобритания и Португалия, возглавили список европейцев, стремящихся путешествовать в этом году — 84% и 82% респондентов соответственно планируют это сделать. Даже в странах, где энтузиазм ниже, таких как Германия и Бельгия, 70% и 72% респондентов все еще рассматривают возможность путешествий.

Средняя стоимость авиабилетов

Для семьи из четырех человек, без учета платы за багаж, выросла с 808 евро в прошлом году до 914 евро в 2026 году. Вена была единственным проанализированным направлением, где цены незначительно снизились с 987 до 968 евро.

Туристические пакеты

Поскольку только в мае из-за кризиса горючего было отменено 13 000 рейсов, некоторые пассажиры, возможно, отложили бронирование своих летних путешествий.

Рори Боланд, редактор потребительского веб-сайта Which? Travel отметил, что «вполне понятно, что отдыхающие испытывают беспокойство» относительно своих летних планов путешествий из-за волны отмены. Он добавил: «Наш совет на это лето — бронировать пакетный тур, поскольку это лучший способ защитить общую стоимость вашего отпуска в случае дальнейших сбоев».

Отдых дома и более короткие расстояния

Данные Airbnb показывают, что 25% путешественников из таких стран как Франция, Германия, Швеция, Португалия и Нидерланды решат остановиться в своей стране в 2026 году. Те, кто путешествует за границу, также преодолевают более короткие расстояния.

К примеру, в Швеции среднее расстояние бронирования снизилось на 26% с 2023 года и сейчас составляет менее 500 километров. Еще одной растущей тенденцией является распределение стоимости путешествия между большими группами с увеличением бронирований для групп из четырех и более человек в Португалии, Испании и Швеции.

Когда лучшее время для бронирования

В своем «Умном летнем отчете» Skyscanner определил лучшее время для бронирования. Согласно данным этого сайта сравнения авиабилетов, ключевые даты — с 29 июня по 5 июля, самая дешевая неделя лета 2026 года.

