0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Базовое обеспечение в Германии: сколько платят в 2026 году

Личные финансы
78
Базовое обеспечение в Германии: сколько платят в 2026 году
Базовое обеспечение в Германии: сколько платят в 2026 году
В Германии люди, которые из-за болезни, в связи с уходом за семьей или другими обстоятельствами не имели возможности платить взносы в пенсионный фонд, могут остаться без полноценной государственной пенсии. В то же время, государство предусмотрело для таких случаев отдельную социальную выплату — базовое обеспечение в старости и при потере трудоспособности.
Об этом пишет Ausnews.de.

Кто может получить базовое обеспечение

Базовое обеспечение в Германии — это социальное пособие, предусмотренное 4-й главой SGB XII. Оно предназначена для людей, чей доход недостаточен для покрытия основных расходов на жизнь.
Получить выплату могут:
  • люди пенсионного возраста;
  • лица от 18 лет с постоянной полной нетрудоспособностью.
Место для вашей рекламы
Немецкое пенсионное страхование DRV рекомендует проверить право на пособие, если общий доход человека составляет менее примерно 1101 евро в месяц. При этом дети или родители получателей пособия обычно не обязаны финансово их содержать. Такая обязанность возникает только в том случае, если годовой доход родственников превышает 100 тысяч евро.

Какие расходы покрывает пособие

Базовое обеспечение покрывает главные актуальные издержки. В выплату входят: стандартная сумма на проживание, оплата жилья и отопления, медицинское страхование, расходы по уходу.
Для одинокого человека стандартная сумма на жизнь в 2026 году составляет 563 евро. В некоторых случаях, в том числе для людей с инвалидностью, предусмотрена дополнительная надбавка — около 17%.
Читайте также
Например, если человек проживает сам, не работает, нет имущества и пенсии, а аренда жилья вместе с отоплением составляет 450 евро в месяц, общая потребность рассчитывается так:
  • 563 евро — базовая сумма на проживание;
  • 450 евро — расходы на жилье.
В общей сложности 1013 евро в месяц. Если у человека нет других доходов, государство выплачивает всю сумму. Если же есть пенсия или другой доход, его рассчитывают из общего размера пособия, а государство компенсирует разницу.

Как оформить базовое обеспечение

Выплату оформляют через местное социальное ведомство Sozialamt. Немецкое пенсионное страхование отмечает, что базовое обеспечение не является пенсией, а входит в систему социальной помощи, которая финансируется из налогов.
Для получения выплат необходимо подать заявление. При этом дата представления имеет важное значение, поскольку пособие назначается только с первого дня того месяца, когда человек обратился. Выплаты за предыдущие периоды не начисляются.
Базовое обеспечение для пенсионеров или людей с полной нетрудоспособностью обычно назначается на 12 месяцев. После этого заявление следует подавать повторно. Если человек непрерывно находится за пределами Германии более четырех недель, право на получение выплат временно прекращается.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в Германии не существует фиксированной «минимальной пенсии» для всех. Размер выплаты зависит от стажа и уплаченных страховых взносов. Каждый год работы превращается в пенсионные баллы, которые и определяют будущую сумму.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
ГерманияВыплатыСоцвыплатыСоциальная помощь
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems