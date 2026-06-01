Базовое обеспечение в Германии: сколько платят в 2026 году Сегодня 08:03 — Личные финансы

Базовое обеспечение в Германии: сколько платят в 2026 году

В Германии люди, которые из-за болезни, в связи с уходом за семьей или другими обстоятельствами не имели возможности платить взносы в пенсионный фонд, могут остаться без полноценной государственной пенсии. В то же время, государство предусмотрело для таких случаев отдельную социальную выплату — базовое обеспечение в старости и при потере трудоспособности.

Об этом пишет Ausnews.de.

Кто может получить базовое обеспечение

Базовое обеспечение в Германии — это социальное пособие, предусмотренное 4-й главой SGB XII. Оно предназначена для людей, чей доход недостаточен для покрытия основных расходов на жизнь.

Получить выплату могут:

люди пенсионного возраста;

лица от 18 лет с постоянной полной нетрудоспособностью.

Немецкое пенсионное страхование DRV рекомендует проверить право на пособие, если общий доход человека составляет менее примерно 1101 евро в месяц. При этом дети или родители получателей пособия обычно не обязаны финансово их содержать. Такая обязанность возникает только в том случае, если годовой доход родственников превышает 100 тысяч евро.

Какие расходы покрывает пособие

Базовое обеспечение покрывает главные актуальные издержки. В выплату входят: стандартная сумма на проживание, оплата жилья и отопления, медицинское страхование, расходы по уходу.

Для одинокого человека стандартная сумма на жизнь в 2026 году составляет 563 евро. В некоторых случаях, в том числе для людей с инвалидностью, предусмотрена дополнительная надбавка — около 17%.

Читайте также В Германии требуют отменить пенсии для госслужащих

Например, если человек проживает сам, не работает, нет имущества и пенсии, а аренда жилья вместе с отоплением составляет 450 евро в месяц, общая потребность рассчитывается так:

563 евро — базовая сумма на проживание;

450 евро — расходы на жилье.

В общей сложности 1013 евро в месяц. Если у человека нет других доходов, государство выплачивает всю сумму. Если же есть пенсия или другой доход, его рассчитывают из общего размера пособия, а государство компенсирует разницу.

Как оформить базовое обеспечение

Выплату оформляют через местное социальное ведомство Sozialamt. Немецкое пенсионное страхование отмечает, что базовое обеспечение не является пенсией, а входит в систему социальной помощи, которая финансируется из налогов.

Для получения выплат необходимо подать заявление. При этом дата представления имеет важное значение, поскольку пособие назначается только с первого дня того месяца, когда человек обратился. Выплаты за предыдущие периоды не начисляются.

Базовое обеспечение для пенсионеров или людей с полной нетрудоспособностью обычно назначается на 12 месяцев. После этого заявление следует подавать повторно. Если человек непрерывно находится за пределами Германии более четырех недель, право на получение выплат временно прекращается.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что в Германии не существует фиксированной «минимальной пенсии» для всех. Размер выплаты зависит от стажа и уплаченных страховых взносов. Каждый год работы превращается в пенсионные баллы, которые и определяют будущую сумму.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.