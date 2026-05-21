В Германии требуют отменить пенсии для госслужащих Сегодня 09:46 — Мир

Чиновники

Дискуссия о пенсиях для чиновников в Германии снова набирает обороты. Большинство граждан считают, что госслужащие и политики должны получать пенсии по тем же правилам, что и остальные работники.

Об этом пишет Аusnews.de.

Большинство немцев поддерживают реформу

Как сообщает Ausnews. de, 86% опрошенных немцев выступают за то, чтобы чиновников и политиков перевели в общую систему обязательного пенсионного страхования. Это означает, что они платили бы взносы и получали выплаты на тех же условиях, что и наемные работники и самозанятые лица. Против такой идеи высказались всего 10% респондентов.

Вопрос реформирования пенсий для госслужащих обсуждается в Германии уже много лет. В начале 2026 года экономист Аксель Берш-Супан заявил, что действующую систему специальных пенсий для чиновников следует отменить.

Почему часть экспертов выступает против

В Министерстве внутренних дел Германии отмечают, что пенсии чиновников нельзя напрямую сравнивать с обычными государственными пенсиями.

В ведомстве объясняют, что общая пенсионная система обеспечивает только базовый уровень защиты, в то время как пенсионное обеспечение чиновников фактически объединяет сразу два уровня — основную пенсию и дополнительное профессиональное обеспечение.

Против реформы также выступает Немецкий союз чиновников (dbb). Ее представители предупреждают, что перевод госслужащих в общую систему может увеличить нагрузку на пенсионный фонд и в перспективе привести к росту страховых взносов.

В профсоюзе считают, что основной проблемой являются не пенсии чиновников, а другие значительные социальные расходы бюджета, в частности, выплаты Bürgergeld, надбавки пенсионерам из Восточной Германии и так называемые материнские пенсии.

В свою очередь профсоюз ver. di также обнародовал аргументы против интеграции чиновников в общую пенсионную систему.

Изменения в немецких пенсиях и зарплатах

В мае 2026 года в Германии вступает в силу ряд изменений, касающихся зарплат в государственном секторе, налоговых правил и пенсионных выплат. Часть нововведений направлена ​​на выполнение решений судов, другая — результат коллективных договоренностей и правительственных решений по социальной поддержке.

Изменения коснутся, прежде всего, оплаты труда государственных служащих и работников публичного сектора. Федеральное правительство предполагает повышение минимальных уровней оплаты и переход части работников на более высокие ступени. В частности, в самых низких категориях зарплаты вырастут до более чем 3100 евро. Также предусмотрены единовременные выплаты и повышение отдельных социальных надбавок, в том числе детей. Параллельно работники государственного сектора получат среднее повышение зарплат на 2,8% в соответствии с коллективным соглашением.

Изменения также затрагивают налоговую политику и рынок труда. В мае временно снижаются акцизы на топливо, что должно повлиять на конечные цены бензина и дизеля. Кроме того, компаниям разрешается выплачивать работникам дополнительный кризисный бонус до 1000 евро без налогообложения и социальных взносов. Отдельно усиливается контроль за онлайн-доходами: платформы типа eBay и Airbnb обязывают передавать налоговым органам данные о получающих прибыль пользователях.

Пенсионная сфера также претерпевает изменения. В мае отдельные возрастные группы получат право на выход на пенсию по разным схемам — в зависимости от стажа, возраста и состояния здоровья. В некоторых случаях возможно досрочное назначение пенсии со снижением выплат, в то время как другие категории получают полную пенсию при длительном страховом стаже. Параллельно расширяются социальные программы: обновляется скрининг новорожденных, а также готовятся новые государственные субсидии, в том числе электромобили.

