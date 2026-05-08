Сравнение цен в Украине, Польше и Германии: разрыв почти исчез

Сейчас в Украине наблюдается тревожная тенденция: украинские ценники не только сравнялись с европейскими, но и в сегментах мясной, молочной продукции и бакалеи демонстрируют более высокую динамику роста.

Это приводит к ситуации, где импортные товары, в частности польские, становятся все более конкурентоспособными на наших прилавках.

Благодаря значительно большим масштабам производства в странах ЕС и более стабильным условиям для агробизнеса, себестоимость единицы продукции там часто оказывается ниже, чем у украинских производителей, вынужденных работать в сложных военных условиях.

Уровень доступности

Наиболее объективным показателем благосостояния является процент дохода, который граждане вынуждены тратить на базовые нужды. Для анализа мы сформировали месячную корзину здорового питания, соответствующую нормам потребления для взрослого человека.

Расчет базируется на средней зарплате в Украине (30356 гривен) и средних доходах в ЕС по состоянию на весну 2026 года.

Причины, почему цены «ошалели»

Экономисты и отраслевые эксперты выделяют комплекс факторов, которые превратили украинские ценники в «европейские».

Энергетическое давление

Работа на промышленных генераторах заставляет расти стоимость энергии в несколько раз. Для птицефабрик, мясокомбинатов и молокозаводов, где холод нужен круглосуточно, это прямой путь к переписыванию ценников

Расходы на «химию»

Около 35−40% себестоимости зерна и овощей составляют удобрения и средства защиты растений. Поскольку они в основном импортные, любое колебание курса валют мгновенно делает будущий урожай более дорогим.

Кадровый голод

Мобилизация и миграция заставляют бизнес повышать зарплату, чтобы удержать водителей, технологов и грузчиков. Это увеличивает затраты на переработку и доставку.

Дорогая логистика

Плечо доставки внутри страны подорожало из-за роста цен на горючее и сложных маршрутов. Доставить товар из Польши иногда получается дешевле, чем перевезти его между областями Украины.

Аппетиты ритейла

Маркетинговые сборы и «бонусы» торговых сетей могут прибавлять до 20% к цене товара на полке. В ЕС эти механизмы жестко контролируются государством, что позволяет держать цену ниже.

Украина фактически уже вошла в зону европейских цен, но так и не приблизилась к европейским доходам. И это создает главный дисбаланс, который ощущает каждый потребитель.

