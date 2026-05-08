Если на кассе товар дороже, чем в рекламе — магазин может получить штраф Сегодня 09:24 — Личные финансы

В Ивано-Франковской области магазин обещал покупателю «большую персональную скидку» на детские памперсы, но реальная цена оказалась другой.

Госпродпотребслужба оштрафовала сетевой магазин на 4059 гривен за недостоверную рекламу.

В частности, потребитель получил в Viber рекламное сообщение с индивидуальным предложением и скидкой на товар. Однако при проверке специалисты установили, что фактический размер скидки не соответствовал заявленному в рекламе.

Такая информация могла вводить покупателей в заблуждение по поводу реальных условий покупки и имеет признаки недобросовестной рекламы.

Закон требует, чтобы реклама акций и скидок была достоверной и четкой. В частности, она должна содержать информацию о размере скидки, условиях проведения акции, а также дате начала и завершении снижения цены на товар.

По результатам проверки предприятию выписали штраф в размере 4059 гривен и отметили необходимость соблюдать требования законодательства о рекламе.

Специалисты призвали предпринимателей ответственно относиться к распространению рекламной информации, а потребителей внимательно проверять условия акционных предложений.

