Налоговой США запретили проверять декларации Трампа

Министерство юстиции США заключило дополнительное соглашение с президентом США Дональдом Трампом, фактически запрещающее Налоговой службе США (IRS) в дальнейшем проверять его налоговые декларации.

Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на документы, обнародованные Минюстом.

Речь идет об отдельном приложении к мировому соглашению по делу об утечке налоговых деклараций Трампа. Документ подписал исполняющий обязанности генерального прокурора США Тодд Бланш.

Что означает это решение

В документе указано, что IRS больше не сможет проводить налоговые проверки в отношении самого Трампа, членов его семьи, связанных компаний и трастов по декларациям, поданным до момента вступления соглашения в силу.

Основное соглашение было обнародовано еще в понедельник. Оно предусматривает создание фонда почти на 1,8 млрд долларов для компенсаций людям, заявлявшим о политическом преследовании со стороны правоохранителей. Однако о налоговых вопросах в ней не упоминалось.

Новый документ появился на следующий день. При этом его не подписывали представители IRS или адвокаты Трампа.

Реакция на решение

Бывшие руководители Налоговой службы США подвергли критике такое решение. Экс-глава IRS Джон Коскинен заявил, что это создает «опасный прецедент».

«Это заставляет задуматься, что именно президент скрывает в своих налоговых декларациях», — сказал он.

Другой бывший руководитель IRS Дэнни Верфел заявил, что не помнит случаев, когда служба заранее соглашалась навсегда отказаться от проверок конкретного человека или компании.

Трамп и налоги

Еще во время своего первого президентского срока Трамп несколько лет отказывался публиковать налоговые декларации, ссылаясь на то, что они находятся на проверке IRS. Это стало беспрецедентной ситуацией для американской политики, поскольку кандидаты в президенты США традиционно раскрывают свои налоговые данные добровольно.

В 2020 году газета The New York Times опубликовала материалы, основанные на налоговых документах Трампа. Издание сообщало, в частности, о многомиллионный убытках бизнесов Трампа и о том, что в отдельные годы он платил очень небольшие суммы федерального налога.

После этого Трамп заявил, что его декларации были незаконно переданы журналистам, а саму утечку назвал политическим преследованием.

В 2023 году Министерство юстиции США выдвинуло обвинение двум людям по делу о незаконном разглашении налоговой информации. Один из фигурантов признал вину в передаче конфиденциальных данных медиа.

Параллельно Трамп подал иски и требовал компенсации из-за утечки его налоговых документов. Именно в рамках урегулирования этих претензий и было заключено нынешнее мировое соглашение между его командой и Минюстом США.

