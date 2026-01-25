Семья Трампов заработала на криптовалюте $1,4 млрд за год Сегодня 07:25 — Криптовалюта

Семья Трампов заработала миллиарды на криптовалютах

Состояние семьи Дональда Трампа все больше концентрируется в криптовалютах: за год цифровые активы принесли им около $1,4 млрд и впервые сформировали почти пятую часть общего капитала, который сейчас оценивается в $6,8 млрд.

Об этом говорится в сообщении Bloomberg.

Состояние семьи Трампов и криптовалюта

За первый год второго президентского срока Дональда Трампа состояние его семьи достигло 6,8 миллиарда долларов, при этом цифровые активы прибавили 1,4 миллиарда долларов и впервые составили примерно пятую часть общего капитала.

Когда Трамп принял присягу в январе 2025 года, его финансовый портфель уже отличался от того, что был на момент первого президентского срока.

В него входили компания социальных сетей, криптоплатформа, соучредителем которой он является, а также новый мемкойн в его честь — отход от традиционных проектов по недвижимости и лицензировании брендов, долго являвшихся основой Trump Organization.

За год семья Трампов расширила свои интересы, включив такие отрасли как огнестрельное оружие, редкоземельные металлы, искусственный интеллект и рынки прогнозирования.

Однако наиболее заметным стал рост доли чистого капитала в криптовалюте: новые криптопроекты принесли около 1,4 миллиарда долларов. Это стало возможным благодаря политике Трампа: он подписал законодательство о криптовалютах и ​​назначил регуляторов, отклонивших иски против отрасли.

Несмотря на новые доходы от криптовалюты , общий капитал семьи остался на уровне 6,8 миллиарда долларов из-за падения стоимости компании социальных медиа Trump Media & Technology Group Corp., чьи акции за последние 12 месяцев снизились на 66%.

Способ, которым распределяется богатство Трампов — концентрация в виртуальных активах и публичных компаниях, некоторые из которых не существовали в 2021 году — демонстрирует существенную трансформацию бизнес-модели семьи и ее стратегии заработка на ближайшие годы.

На фоне этих изменений Эрик Трамп, сын президента и руководитель Trump Organization, подчеркнул, что недвижимость остается приоритетом: «У нас есть бренд гостиничного бизнеса номер один в мире, и я невероятно горжусь нашим портфолио. Мы с нетерпением ждем еще одного успешного года».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отметила, что благодаря исполнительным действиям и политике администрация реализует обещание Трампа сделать США мировой крипто-столицей, стимулируя инновации и экономические возможности для граждан.

Данные приведены по состоянию на закрытие торгов 15 января 2026 года.

Рост богатства за счет цифровых активов

За прошлый год криптовалюты прибавили семье Дональда Трампа около 1,4 миллиарда долларов, став ключевым фактором роста их состояния.

Старшие сыновья президента, Эрик и Дональд-младший активно представляли семью на криптоконференциях в Сингапуре, Дубае и Лас-Вегасе и объясняют свой переход к цифровым активам проблемами в банковском обслуживании Trump Organization.

Основные проекты

Семья зарабатывает на криптовалютах через несколько предприятий:

World Liberty Financial — криптоплатформа, соучредителями которой являются Трамп и его сыновья; к марту продано токенов на $550 млн, что принесло около $390 млн прибыли семье.

Мемкойн Трампа — запущенный накануне второй инаугурации; активы семьи оцениваются в $280 млн, несмотря на падение стоимости токена.

American Bitcoin Corp. — общий проект с Hut 8 Corp. для майнинга Bitcoin; доля Эрика Трампа оценивается примерно в $114 млн.

Стейблкоины и другие цифровые активы

World Liberty также запустила стейблкоин, привязанный к доллару США, оборот которого превысил $3 млрд. Текущая стоимость бизнеса может достигать более $300 млн.

Потенциальные конфликты интересов

Критики обращают внимание, что бизнес семьи Трампов в криптовалюте может создавать конфликты интересов, поскольку покупатели токенов не обязаны раскрывать свою личность.

Пресс-служба Белого дома опровергает эти упреки, заявляя, что семья Трампов не участвует в конфликтах интересов.

Сотрудничество с криптобиржами

Президент Трамп также помиловал основателя Binance Чанпена Чжао, который оказывал техническую поддержку для запуска стейблкоинов и помог государственному инвестору Абу-Даби MGX в приобретении доли в бизнесе на $2 млрд.

