Американские потребители и импортеры несут 96% бремени от пошлин Трампа Сегодня 23:45 — Мир

Администрация США стремилась с помощью пошлин нанести удар по иностранным компаниям, однако на практике это вредит американской экономике.

Основное финансовое бремя от пошлин, введенных администрацией президента США Дональда Трампа для импорта из других стран, фактически несут американские компании и потребители, а не иностранные экспортеры.

Об этом свидетельствует исследование Кильского института мировой экономики.

Кто на самом деле платит за пошлины

«Вопреки риторике правительства США, расходы на американские пошлины на импорт не ложатся на иностранных экспортеров, а бьют, прежде всего, по экономике самих Соединенных Штатов. Импортеры и потребители в США несут 96% таможенного бремени», — заявили в институте.

Отмечается, что администрация США стремилась с помощью пошлин нанести удар по иностранным компаниям, однако на практике это вредит американской экономике. «Эти пошлины — автогол», — заявил директор по исследованиям Кильского института и один из авторов исследования Юлиан Гинц.

Он назвал мифом утверждение о том, что пошлины платят иностранные государства: «Данные свидетельствуют об обратном: счет оплачивают американцы».

Последствия для американской экономики

По словам Гинца, такая политика фактически действует как налог на потребление импортных товаров в США, приводя к росту цен и сокращению ассортимента продукции.

Исследователи проанализировали более 25 млн записей об импортных операциях общей стоимостью почти 4 трлн долл. и установили, что в 2025 году доходы США от пошлин выросли примерно на 200 млрд долларов, однако это сопровождалось сокращением объемов торговли без снижения экспортных цен.

«Иностранные экспортеры взяли на себя лишь около 4% таможенной нагрузки, тогда как 96% были переведены на американских покупателей. Объем торговли сократился, но экспортные цены не снизились», — говорится в исследовании.

Отдельное внимание в нем уделено резкому повышению пошлин в отношении Бразилии и Индии в августе 2025 года. Данные показывают, что иностранные экспортеры не компенсировали новые пошлины снижением цен, а уменьшили объемы поставок на американский рынок.

По оценке авторов, в долгосрочной перспективе пошлины приводят к снижению прибыльности бизнеса в США, повышению цен для потребителей и заставляют экспортеров искать альтернативные рынки сбыта.

Укрінформ По материалам:

