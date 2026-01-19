ЕС может ввести пошлины на 93 млрд евро против США в ответ на угрозы Трампа Сегодня 10:12

Страны ЕС рассматривают возможность введения пошлин на товары из США на сумму 93 млрд евро или ограничение доступа американских компаний на рынок в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа в адрес стран, которые выступают против захвата Гренландии.

Об этом сообщает Financial Times

Чиновники, участвующие в подготовке ко Всемирному экономическому форуму в Давосе, который проходит на этой неделе, рассказали журналистам, что эти мероприятия разрабатываются, чтобы дать европейским лидерам рычаги влияния во время предстоящей встречи с Трампом. Они стремятся найти компромисс, позволяющий избежать глубокого раскола в НАТО.

По словам чиновников, список европейских пошлин в отношении США был подготовлен в прошлом году, но его решили придержать до 6 февраля во избежание торговой войны. Они заявили, что 18 января 27 послов ЕС обсудили его восстановление, а также так называемый «инструмент противодействия принуждению», который может ограничить доступ американских компаний к внутреннему рынку Евросоюза.

«Если это будет продолжаться, у нас есть четкие инструменты возмездия Трампу, использующему чистые мафиозные методы. В то же время мы хотим публично призывать к спокойствию и дать ему возможность спуститься с лестницы. Послание заключается в… кнуте и прянике», — поделился с журналистами европейский дипломат.

Собеседники издания отметили, что Франция уже призвала ЕС нанести ответный удар по США с помощью «инструмента противодействия принуждению». Этот инструмент включает ограничения на инвестиции и может ограничить экспорт услуг, таких как те, которые предоставляют американские технологические гиганты в ЕС.

Помощник французского министра финансов рассказал журналистам, что Париж и Берлин координируют общий ответ на действия США. По его словам, министры финансов Франции и Германии должны встретиться в Берлине 19 января, а затем отправиться в Брюссель на встречу со своими европейскими коллегами.

«Этот вопрос также необходимо будет обсудить со всеми партнерами по G7 под председательством Франции», — добавил он.

Источники отметили в разговоре с журналистами, что некоторые страны ЕС решительно настроены применить «инструмент противодействия принуждению» против США. Тем не менее, есть и европейские столицы, призывающие к диалогу с Трампом, прежде чем выдвигать прямые угрозы соответствующих мер.

Так, крупнейшие партии в Европейском парламенте заявили в минувшие выходные, что отложат запланированное голосование по мерам, которые привели бы к снижению тарифов ЕС на американские товары в рамках торгового соглашения, заключенного в прошлом году, добавил один из собеседников издания.

