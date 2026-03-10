Венгрия тестирует нефтепровод, который может заменить «Дружбу» Сегодня 20:34 — Мир

Венгрия тестирует нефтепровод, который может заменить «Дружбу»

Венгерская нефтегазовая группа MOL начинает тестирование нефтепровода Adria, который может заменить поставки нефти вместо поврежденного трубопровода «Дружба».

Об этом сообщила пресс-служба MOL.

Альтернативный маршрут

В соответствии с соглашением между MOL Group и JANAF 11 марта начнется долгосрочная серия испытаний мощности трубопровода Adria. Она продлится 10 месяцев в три-четыре этапа, во время которых эксперты проверят транспортную продуктивность.

Стороны также заинтересованы в том, как будет работать вся логистическая цепь поставки хорватской сырой нефти.

«Поэтому кроме оценки пропускной способности трубопровода, среди прочего, будут исследовать пропускную способность порта, возможности и скорость разгрузки, а также возможности смешивания сырой нефти», — отмечают в MOL.

В компании добавляют, что на начальных этапах серии испытаний трубопровод не будет работать в полную мощность.

К мониторингу процесса будут привлечены международная независимая команда экспертов: MOL пригласит американских специалистов, а JANAF — немецких.

В компании подчеркнули, что масштабное тестирование должно помочь снять споры по реальной пропускной способности нефтепровода Adria.

Будапешт критиковал идею поставки нефти по хорватскому маршруту, ссылаясь на высокую стоимость и технические ограничения.

Хорватия возразила, заявив, что пропускная способность достаточна для поставок как в Венгрию, так и в Словакию.

По разным заявлениям в Хорватии с 2023 года она оценивалась в 11−15 млн тонн нефти в год, хотя фактические объемы транспортировки через трубопровод пока не превышали 2,2 млн тонн.

Ожидается, что после завершения тестовой программы в начале 2027 года станет ясно, может ли Adria полноценно обеспечивать потребности Венгрии и Словакии в транспортировке нефти.

