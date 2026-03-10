0 800 307 555
Венгрия тестирует нефтепровод, который может заменить «Дружбу»

Мир
20
Венгерская нефтегазовая группа MOL начинает тестирование нефтепровода Adria, который может заменить поставки нефти вместо поврежденного трубопровода «Дружба».
Об этом сообщила пресс-служба MOL.
Альтернативный маршрут

В соответствии с соглашением между MOL Group и JANAF 11 марта начнется долгосрочная серия испытаний мощности трубопровода Adria. Она продлится 10 месяцев в три-четыре этапа, во время которых эксперты проверят транспортную продуктивность.
Стороны также заинтересованы в том, как будет работать вся логистическая цепь поставки хорватской сырой нефти.
«Поэтому кроме оценки пропускной способности трубопровода, среди прочего, будут исследовать пропускную способность порта, возможности и скорость разгрузки, а также возможности смешивания сырой нефти», — отмечают в MOL.
В компании добавляют, что на начальных этапах серии испытаний трубопровод не будет работать в полную мощность.
К мониторингу процесса будут привлечены международная независимая команда экспертов: MOL пригласит американских специалистов, а JANAF — немецких.
В компании подчеркнули, что масштабное тестирование должно помочь снять споры по реальной пропускной способности нефтепровода Adria.
Будапешт критиковал идею поставки нефти по хорватскому маршруту, ссылаясь на высокую стоимость и технические ограничения.
Хорватия возразила, заявив, что пропускная способность достаточна для поставок как в Венгрию, так и в Словакию.
По разным заявлениям в Хорватии с 2023 года она оценивалась в 11−15 млн тонн нефти в год, хотя фактические объемы транспортировки через трубопровод пока не превышали 2,2 млн тонн.
Ожидается, что после завершения тестовой программы в начале 2027 года станет ясно, может ли Adria полноценно обеспечивать потребности Венгрии и Словакии в транспортировке нефти.
По материалам:
Діло
Энергетика
