Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ и Кувейт сократили добычу нефти

Закрытие Ормузского пролива повлекло за собой резкое падение добычи нефти

Саудовская Аравия, Ирак, Объединенные Арабские Эмираты и Кувейт снизили совокупную добычу нефти на 6,7 млн ​​баррелей в сутки на фоне фактического закрытия Ормузского пролива.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Сокращение добычи по всему региону

По словам источников, сокращение производства происходит во всех странах Персидского залива. Это вопреки тому, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты пытаются увеличить экспорт нефти через альтернативные маршруты в обход Ормузского пролива.

В частности, поставки саудовской нефти через Красное море на этой неделе достигли рекордного уровня.

В то же время хранилища нефти по всему региону быстро заполняются. По словам источников, некоторые добытчики сокращают добычу превентивно, чтобы отсрочить момент, когда придется полностью останавливать производство.

Влияние конфликта на энергетический рынок

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что США и Израиль достигают значительного прогресса в войне против Ирана и могут завершить конфликт «очень скоро», что приведет к падению цен на нефть. Но война продолжается уже 11-й день, существует срочное давление на возвращение водного пути в нормальное состояние, чтобы экспорт мог снова начать выходить из Персидского залива.

«Хотя мы сталкивались с перебоями в прошлом, это, безусловно, крупнейший кризис, с которым столкнулась нефтегазовая промышленность региона», — сказал главный исполнительный директор компании Saudi Aramco Амин Насер.

Помимо добычи на нефтяных месторождениях, война в Иране привела к закрытию нефтеперерабатывающих заводов, остановке производства на крупнейшем в мире заводе по производству сжиженного природного газа в Катаре, а также резкому росту мировых цен на топливо и расходам на транспортировку нефти.

