Индия выкупила миллионы баррелей российской нефти после разрешения США Сегодня 21:31 — Энергетика

Индийская компания Reliance Industries приобрела значительную партию российской нефти с поставкой в ​​марте. Объем закупки составляет не менее 6 миллионов баррелей.

Об этом пишет Reuters

Решение об увеличении импорта из россии было принято после того, как стабильность поставок с Ближнего Востока оказалась под угрозой из-за военных действий в Иране.

В настоящее время Индия вынуждена искать альтернативные маршруты, поскольку около 40% нефти страна традиционно получает через Ормузский пролив.

Оживление закупок индийскими нефтеперерабатывающими заводами стало возможным благодаря решению Вашингтона. На прошлой неделе Соединенные Штаты предоставили Нью-Дели 30-дневное освобождение от санкций в отношении грузов, загруженных на суда по состоянию на 5 марта.

Это позволило Reliance и другим игрокам рынка выкупить миллионы баррелей российской нефти, застрявших в море из-за юридических ограничений.

