Где самое высокое соотношение на тысячу жителей количества лиц с временной защитой

Самое высокое соотношение количества лиц, получивших временную защиту, на тысячу человек наблюдалось в Чехии (36,4), Польше (26,5) и Словакии (25,8), тогда как соответствующий показатель на уровне ЕС составил 9,7 на тысячу человек.
Об этом говорится в статистике Еurostat.
По состоянию на 31 января 2026 года граждане Украины составили более 98,4% лиц, получивших временную защиту в ЕС.
  • Взрослые женщины составили 43,5%.
  • Несовершеннолетние составляли почти треть (30,3%),
  • взрослые мужчины составляли не более четверти (26,1%) от общего количества.
Данные, представленные в этой статье, касаются предоставления статуса временной защиты на основе Имплементационного решения Совета ЕС 2022/382 от 4 марта 2022 года, которым установлен массовый приток перемещенных лиц из Украины в результате российской агрессии против Украины и введена временная защита.
Напомним, 13 июня 2025 года Европейский Совет принял решение о продлении временной защиты для этих лиц с 4 марта 2026 года по 4 марта 2027 года.

Общее количество

По состоянию на 31 января 2026 года в общей сложности 4,38 миллиона граждан Украины имели статус временной защиты в ЕС.
По сравнению с концом декабря 2025 года общее количество людей из Украины, находившихся под временной защитой, возросло на 23 110 (+0,5%).
Куда едут больше всего сейчас

Среди стран ЕС количество лиц, находящихся под временной защитой, выросло в 23 странах, причем 3 наибольших абсолютных увеличения наблюдались в Германии (+9 610; +0,8%), Чехии (+4 130; +1,1%) и Испании (+2 560; +1,0%).

Куда уменьшилось

Среди 4 стран ЕС, где зафиксировано уменьшение, наибольшее уменьшение наблюдалось в Польше (-3250; -0,3%) и на Кипре (-1235; -4,8%).
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
