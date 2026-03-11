0 800 307 555
Мир
Как ЕС защищает своих граждан и экономику от войны на Ближнем Востоке
Война между Израилем, Соединенными Штатами и Ираном угрожает европейцам в регионе и ставит по угрозу энергетическую и экономическую ситуацию ЕС.
В ответ на эскалацию конфликта между Израилем, Соединенными Штатами и Ираном ЕС принимает меры по защите своих граждан и европейских экономик, включая эвакуационные рейсы и управление запасами нефти, пишет euronews.
6 марта министры иностранных дел ЕС предупредили, что конфликт подвергает европейцев в регионе опасности и может вызвать глобальные экономические проблемы. В ответ активизировали европейские кризисные планы.

Что сделали

Чтобы защитить своих граждан, посольства ЕС опубликовали предупреждения о путешествиях, поддерживают контакт со своими гражданами за рубежом и организуют эвакуационные рейсы.
В самых серьезных сценариях государства-члены могут запросить совместную поддержку гражданской защиты, совместное использование самолетов, медицинского оборудования и генераторов, и все это круглосуточно координируется из Брюсселя.
Перебои в движении в Ормузском проливе, ключевом маршруте доставки нефти, привели к росту цен на энергоносители по всему миру. ЕС поддерживает операции по морскому наблюдению, чтобы сохранить этот водный путь открытым.
Хотя государства-члены сохраняют резервы нефти на случай чрезвычайных ситуаций, они могут ограничивать цены на энергоносители или оказывать прямую финансовую помощь пострадавшим домохозяйствам.

Проблемы

Несмотря на эти меры проблемы остаются. ЕС не имеет единой системы контроля цен на нефть, государства-члены в большинстве своем самостоятельно управляют своими резервами, а также нет обмена данными о запасах топлива в режиме реального времени.
Ранее писали, что правительство Швеции инвестирует в создание запасов предметов первой необходимости, в частности горючего, продуктов питания и генераторов энергии, в случае кризисов или войны, что является еще одним признаком растущей озабоченности скандинавского государства по распространению конфликта в регионе.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
