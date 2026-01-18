Трамп ввел пошлины против стран, не согласных с присоединением Гренландии к США Сегодня 10:33 — Мир

Президент США вводит пошлины на союзников из-за Гренландии

С 1 февраля на все товары, поставляемые в США из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, будут наложены пошлины в размере 10%. С 1 июня пошлина вырастет до 25%. Пошлины будут действовать до тех пор, пока не будет достигнута договоренность о покупке Гренландии.

Об этом он написал в сети Truth Social.

«Эта пошлина будет подлежать уплате до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о полной и абсолютной покупке Гренландии. Соединенные Штаты пытаются сделать это уже более 150 лет. Многие президенты пытались, и на то были веские причины, но Дания всегда отказывалась», — настаивает Трамп.

По его словам, США в течение многих лет «фактически субсидировали Данию и все страны ЕС, не взимая никаких пошлин или форм компенсации».

«Теперь, после веков, пора Дании отблагодарить — на кону мир во всем мире. Китай и россия хотят Гренландию, и Дания ничего не может с этим поделать. Сейчас у них есть только две собачьи упряжки для защиты, одну из которых добавили недавно», — отметил американский лидер.

Он подчеркнул, что «только Соединенные Штаты Америки под руководством президента Дональда Трампа могут успешно играть в эту игру».

Макрон отверг угрозы Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон отверг угрозы Трампа по введению тарифов против союзников из-за их позиции по Гренландии.

«Никакие запугивания или угрозы не повлияют на нас — ни в Украине, ни в Гренландии, ни где-либо в мире, когда мы сталкиваемся с такими ситуациями. Угрозы тарифами неприемлемы и не имеют места в этом контексте», — написал Макрон в сети Х.

Он добавил, что европейцы отреагируют «единым и скоординированным образом», если эти угрозы подтвердятся.

Макрон акцентировал, что союзники «обеспечат соблюдение европейского суверенитета».

Президент Франции отметил, что его страна отстаивает суверенитет и независимость государств, как в Европе, так и в других регионах.

«Именно на этой основе мы поддерживаем и будем продолжать поддерживать Украину, и именно на этой основе мы создали Коалицию желающих для достижения крепкого и длительного мира, чтобы защитить эти принципы и нашу безопасность. Именно на этой основе мы решили принять участие в учениях, организованных Данией в Гренландии. Мы полностью поддерживаем это решение, поскольку на кону стоит безопасность в Арктике и на внешних границах Европы», — подчеркнул Макрон.

