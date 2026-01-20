Трамп инвестировал около $100 млн в облигации, среди них Netflix и Warner Bros. — Reuters
Президент США Дональд Трамп в ноябре-декабре 2025 года приобрел муниципальные и корпоративные облигации на сумму около $100 млн. Среди активов — облигации компаний Netflix и Warner Bros. Discovery на сумму до $2 млн.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на финансовые декларации политика.
Структура инвестиционного портфеля
Большая часть инвестиций Трампа пришлась на муниципальные облигации городов, школьных округов, больниц и коммунальных предприятий. Кроме того, президент США инвестировал в долговые бумаги компаний Boeing, Occidental Petroleum и General Motors.
По данным Reuters, часть активов связана с отраслями экономики, которые могут извлечь выгоду из политики действующей администрации США.
В Белом доме заявили, что инвестиционный портфель президента управляется независимыми финансовыми учреждениями. Дональд Трамп и члены его семьи, по словам администрации, не участвуют в принятии инвестиционных решений.
Предыдущие инвестиции
Ранее Трамп уже декларировал приобретение облигаций на сумму минимум $82 млн в конце лета — начале осени 2025 года.
Напомним, за покупкой Warner Bros. стриминговым гигантом Netflix следит Министерство юстиции США. Соисполнительный директор Netflix Тед Сарандос ранее уверял, что в случае одобрения соглашения администрацией Трампа стратегия дистрибуции останется неизменной.
Он публично заявлял о «100% приверженности выпуску фильмов Warner Bros. в кинотеатрах с соблюдением отраслевых стандартов». Однако Голливуд по-прежнему скептически относится к термину «отраслевые стандарты» в интерпретации Netflix.
Поделиться новостью
Также по теме
Трамп инвестировал около $100 млн в облигации, среди них Netflix и Warner Bros. — Reuters
ПриватБанк меняет тарифы для активных ФЛП с 2026 года (размеры)
Почти две трети американских компаний планируют расширить деятельность в Украине — опрос
Первое обновление Windows 11 в 2026 году вызвало проблемы
Суд оставил без движения иск жены Чернышева о разделе имущества
«Гулливер» в Киеве снова заработает — дата