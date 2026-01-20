0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Трамп инвестировал около $100 млн в облигации, среди них Netflix и Warner Bros. — Reuters

Фондовый рынок
22
Трамп инвестировал около $100 млн в облигации, среди них Netflix и Warner Bros. — Reuters
Трамп инвестировал около $100 млн в облигации, среди них Netflix и Warner Bros. — Reuters
Президент США Дональд Трамп в ноябре-декабре 2025 года приобрел муниципальные и корпоративные облигации на сумму около $100 млн. Среди активов — облигации компаний Netflix и Warner Bros. Discovery на сумму до $2 млн.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на финансовые декларации политика.

Структура инвестиционного портфеля

Большая часть инвестиций Трампа пришлась на муниципальные облигации городов, школьных округов, больниц и коммунальных предприятий. Кроме того, президент США инвестировал в долговые бумаги компаний Boeing, Occidental Petroleum и General Motors.
Читайте также
По данным Reuters, часть активов связана с отраслями экономики, которые могут извлечь выгоду из политики действующей администрации США.
В Белом доме заявили, что инвестиционный портфель президента управляется независимыми финансовыми учреждениями. Дональд Трамп и члены его семьи, по словам администрации, не участвуют в принятии инвестиционных решений.

Предыдущие инвестиции

Ранее Трамп уже декларировал приобретение облигаций на сумму минимум $82 млн в конце лета — начале осени 2025 года.
Напомним, за покупкой Warner Bros. стриминговым гигантом Netflix следит Министерство юстиции США. Соисполнительный директор Netflix Тед Сарандос ранее уверял, что в случае одобрения соглашения администрацией Трампа стратегия дистрибуции останется неизменной.
Он публично заявлял о «100% приверженности выпуску фильмов Warner Bros. в кинотеатрах с соблюдением отраслевых стандартов». Однако Голливуд по-прежнему скептически относится к термину «отраслевые стандарты» в интерпретации Netflix.
По материалам:
ain
Инвестиции
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems