Биткоин не сможет вытеснить золото — инвестор

Известный инвестор Рэй Далио в подкасте All-In Podcast высказался по поводу противопоставления биткоина и золота. По его мнению, первая криптовалюта не способна вытеснить драгоценный металл из роли ключевого защитного актива.

«Есть только одно золото»

Далио отметил особый статус драгоценного металла в мировой финансовой системе.
«Вы должны понять, что это [золото] - самая стабильная денежная единица в мире и второй по величине мировой резервный актив. […] В последнее время по причинам, которые я уже упоминал ранее, центробанки массово скупают его, задавая тренд», — отметил Далио.
Среди факторов, подтолкнувших котировку золота к историческим максимумам, инвестор назвал высокий спрос, геополитическую напряженность и сложные международные отношения.
Отдельно он акцентировал внимание на природе денег.
«Деньги — это долг. Это обязательство третьей стороны предоставить вам платежное средство. […] Когда долги центробанка растут, это заставляет его начать печатать деньги. В таком случае возникает вопрос: „какие деньги самые безопасные?“. Единственный ответ здесь — золото. Его можно передавать, центробанки не могут резко увеличить его объем, оно не зависит от третьей стороны», — подчеркнул Далио.
Он также повторил свою позицию по диверсификации: инвесторам рационально держать в золоте от 5% до 15% портфеля.

Далио раскритиковал биткоин

Оценивая перспективы биткоина, Далио отметил ряд рисков — от прозрачности транзакций до потенциальной уязвимости перед квантовыми технологиями.
«Биткоин не является конфиденциальным. Любые транзакции можно проверить и, пусть не прямым путем, на них можно влиять. Центробанки не будут покупать и не содержать биткоин. […] Также есть риск, что по мере развития квантовых технологий он станет уязвимым. Также мне кажется, что он слишком сильно коррелирует с акциями технокомпаний».
По словам инвестора, баланс спроса и предложения на крипторынке в значительной степени зависит от крупных игроков, способных влиять на цену, в частности, при распродажах на фондовом рынке.
«Биткоину уделяют много внимания. Но фактически это небольшой и довольно жестко контролируемый рынок. Есть только одно золото», — подчеркнул Далио.
В то же время миллиардер не отрицает сам класс актива: раньше он инвестировал в биткоин и допускал долю до 15% в портфеле.

Динамика рынка

Примечательно, что 3 марта 2026 года — в день выхода подкаста — оба актива продемонстрировали снижение.
Согласно данным TradingView, золото потеряло почти 6%, с $5358 до $5039. Биткоин снизился на 3,4% - с $68 900 до $66 515.
Тем не менее, корреляция между активами постепенно ослабевает. Такая тенденция наблюдается с ноября 2025 г., когда спрос на золото вырос на фоне глобальной экономической нестабильности и политической напряженности.

«ИИ может съесть сам себя»: предостережение о новом пузыре

Отдельную часть разговора Далио посвятил рынку искусственного интеллекта. Он убежден, что сектор перегревается из-за непонимания разницы между технологией и развивающимися компаниями.
«Есть огромная разница между поведением компаний и поведением технологий. Норма здесь в том, что многие компании на старте не выживут», — считает Далио.
По его мнению, сейчас ИИ-сектор стремительно растет и «поглощает все», однако впоследствии может «съесть себя», что приведет к банкротствам и финансовым потерям.
Инвестор также отметил, что США могут не стать безоговорочным лидером в этой гонке. Сравнивая экономические модели Америки и Китая, он отметил: для КНР прибыль не всегда является первоочередной, что потенциально способно обеспечить более широкое внедрение технологий и долгосрочное преимущество.
Ранее мы сообщали, что Национальный банк Украины в Инфляционном отчете оценил потенциальные возможности развития рынка искусственного интеллекта. Регулятор ответил на дискуссии о возможном формировании спекулятивного пузыря на фондовом рынке США.
