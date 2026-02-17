0 800 307 555
Золото теряет стоимость: рынок реагирует на укрепление доллара

Банковские металлы
90
Золото отреагировало на укрепление доллара
Золото отреагировало на укрепление доллара
Во вторник, 17 февраля, цены на золото перешли к снижению, потеряв примерно 1% стоимости. Давление на рынок усилилось из-за укрепления американской валюты и ограниченной активности инвесторов на фоне празднования Китайского Нового года в ключевых финансовых центрах Азии.
Об этом сообщает Reuters.

Доллар давит на котировки

Главным фактором снижения стал рост индекса доллара США на 0,2%. На этом фоне спотовая цена золота опустилась до уровня около 4948 долларов за унцию.
Традиционно укрепление доллара делает драгоценный металл менее привлекательным для инвесторов, работающих с другими валютами, что и повлекло за собой дополнительное давление на котировки.

Низкая ликвидность и фиксация прибыли

Ситуацию усложнила сниженная ликвидность рынка: биржи в Китае, Гонконге и Сингапуре остаются закрытыми из-за праздничных выходных. Отсутствие активных торгов в Азии ограничило поддержку цен.
Дополнительным фактором стала фиксация прибыли трейдерами после стремительного роста в начале 2026 года, когда золото достигло исторических максимумов. Также инвесторы не получили новых сильных стимулов для продолжения ралли после смешанных данных по инфляции в США, обнародованных на прошлой неделе.

Ожидание рынка: фокус на ФРС и ставках

Аналитики отмечают, что для возвращения к активному росту золота необходим разворот доллара до нисходящего тренда.
Как отметил Тим Уотерер, главный аналитик KCM, для повторного тестирования отметки в 6000 долларов за унцию рынку нужны новые драйверы, прежде всего, ослабление американской валюты.
«Золото утратило часть своих позиций из-за низкой ликвидности во время праздников в Азии и отсутствия свежих катализаторов для роста. Для возобновления штурма отметки в 6000 долларов понадобится возврат доллара к нисходящему тренду», — отметил Тим Уотерер, главный аналитик KCM.
Инвесторы в настоящее время сосредоточены на публикации протоколов последнего заседания Федеральной резервной системы США, а также данных о ВВП США, которые должны быть обнародованы в ближайшие дни. Именно эти сигналы могут прояснить перспективы снижения процентных ставок — ключевого фактора для активов, не приносящих процентный доход, в том числе золото.
Большинство участников рынка ожидают первое снижение ставки в июне или июле. В случае реализации такого сценария драгметалл может вернуться к восходящему тренду после текущей коррекции.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ЗолотоЦены на золото
