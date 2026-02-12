0 800 307 555
Банки в декабре увеличили ввоз золота до рекордных 15,3 млн долларов

Банки в декабре увеличили ввоз золота почти в 4 раза до рекордных 15,3 млн долларов в эквиваленте с начала войны.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
В отчетном месяце было ввезено золото на 15 252 тыс. долларов в эквиваленте, тогда как в ноябре эта цифра составила 3 ​​938 тыс. долларов в эквиваленте, это самый большой показатель с декабря 2021 года.
За отчетный период банки ввезли 972,9 млн долларов наличными против 695 млн месяцем ранее, в то время как ввоз наличного евро в декабре составил 395,1 млн долларов в эквиваленте против 333,5 млн месяцем ранее.
Напомним, рынок драгоценных металлов испытал настоящий шок: цена золота обвалилась более чем на 10%, опустившись ниже отметки 5 тыс. долларов за унцию. По масштабам это падение превысило наихудшие внутридневные проседания периода глобального финансового кризиса 2008 года и стало самым дневным обвалом с начала 1980-х годов.

Справка Finance.ua:

  • 21 января 2026 года цены на золото достигли нового рекорда — более 5100 долларов за унцию. Геополитическая напряженность и повышенный интерес инвесторов к защитным активам оказывают большое влияние на стоимость золота.
  • Goldman Sachs повысил жадность по цене на золото на конец 2026 года до $5 400 за унцию (ранее — $4 900).
  • В банке объясняют это устойчивым спросом со стороны: центральных банков, частных инвесторов, развивающихся стран, которые наращивают долю золота в резервах.
