Банки в декабре увеличили ввоз золота до рекордных 15,3 млн долларов

Банки в декабре увеличили ввоз золота почти в 4 раза до рекордных 15,3 млн долларов в эквиваленте с начала войны.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка

В отчетном месяце было ввезено золото на 15 252 тыс. долларов в эквиваленте, тогда как в ноябре эта цифра составила 3 ​​938 тыс. долларов в эквиваленте, это самый большой показатель с декабря 2021 года.

За отчетный период банки ввезли 972,9 млн долларов наличными против 695 млн месяцем ранее, в то время как ввоз наличного евро в декабре составил 395,1 млн долларов в эквиваленте против 333,5 млн месяцем ранее.

кризиса 2008 года и стало самым дневным обвалом с начала 1980-х годов. Напомним, рынок драгоценных металлов испытал настоящий шок: цена золота обвалилась более чем на 10%, опустившись ниже отметки 5 тыс. долларов за унцию. По масштабам это падение превысило наихудшие внутридневные проседания периода глобального финансовогои стало самым дневным обвалом с начала 1980-х годов.

Справка Finance.ua:

21 января 2026 года цены на золото достигли нового рекорда — более 5100 долларов за унцию. Геополитическая напряженность и повышенный интерес инвесторов к защитным активам оказывают большое влияние на стоимость золота.

Goldman Sachs повысил жадность по цене на золото на конец 2026 года до $5 400 за унцию (ранее — $4 900).

В банке объясняют это устойчивым спросом со стороны: центральных банков, частных инвесторов, развивающихся стран, которые наращивают долю золота в резервах.

