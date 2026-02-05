0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Цена меди упала из-за роста запасов и снижения спроса в Китае

Банковские металлы
1
Цена меди упала из-за роста запасов и снижения спроса в Китае
Цена меди упала из-за роста запасов и снижения спроса в Китае
Медь резко падает из-за сосредоточения инвесторов на росте запасов и снижения интереса со стороны китайских покупателей.
Об этом пишет издание Bloomberg.
Снижение цен произошло после падения на 3,2% на предыдущей сессии, когда появились новые признаки ослабления спроса на китайском спотовом рынке, в то время как запасы на складах Лондонской биржи металлов в Азии резко возросли.
Читайте также
Рост запасов говорит о том, что трейдеры перенаправили поставки, предназначенные для США, на склады Лондонской биржи в других странах после падения премий в Штатах, сказал аналитик пекинской компании Guoyuan Futures Co Фань Жуй.

Кто покупает больше всего

Однако есть признаки устойчивого спроса со стороны китайских энергосетей. Государственная электросетевая корпорация Китая, крупнейший покупатель меди в стране, объявила о 35%-ном увеличении инвестиций в основные средства до 4,4 млрд долларов в январе в сверхвысоковольтные сети и гидроаккумулирующие электростанции.
Это соответствует 40%-му росту бюджета расходов на следующие пять лет, что может стимулировать спрос на медь.
Место для вашей рекламы
Ранее писали о том, что в течение следующего десятилетия возникнет реальный дефицит меди. Недостаток поставок может повлиять не только на горнодобывающие компании. Передача электроэнергии, возобновляемая энергетика и крупные инфраструктурные проекты конкурируют за один и тот же материал. Поиск альтернатив звучит просто, но заменить его в крупных масштабах не так то просто.
По материалам:
Finance.ua
Банковские металлы
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems