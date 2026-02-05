Цена меди упала из-за роста запасов и снижения спроса в Китае Сегодня 18:00 — Банковские металлы

Медь резко падает из-за сосредоточения инвесторов на росте запасов и снижения интереса со стороны китайских покупателей.

Об этом пишет издание Bloomberg

Снижение цен произошло после падения на 3,2% на предыдущей сессии, когда появились новые признаки ослабления спроса на китайском спотовом рынке, в то время как запасы на складах Лондонской биржи металлов в Азии резко возросли.

Рост запасов говорит о том, что трейдеры перенаправили поставки, предназначенные для США, на склады Лондонской биржи в других странах после падения премий в Штатах, сказал аналитик пекинской компании Guoyuan Futures Co Фань Жуй.

Кто покупает больше всего

Однако есть признаки устойчивого спроса со стороны китайских энергосетей. Государственная электросетевая корпорация Китая, крупнейший покупатель меди в стране, объявила о 35%-ном увеличении инвестиций в основные средства до 4,4 млрд долларов в январе в сверхвысоковольтные сети и гидроаккумулирующие электростанции.

Это соответствует 40%-му росту бюджета расходов на следующие пять лет, что может стимулировать спрос на медь.

Ранее писали о том, что в течение следующего десятилетия возникнет реальный дефицит меди. Недостаток поставок может повлиять не только на горнодобывающие компании. Передача электроэнергии, возобновляемая энергетика и крупные инфраструктурные проекты конкурируют за один и тот же материал. Поиск альтернатив звучит просто, но заменить его в крупных масштабах не так то просто.

