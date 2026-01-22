Goldman Sachs пересмотрел прогноз цен на золото в 2026 году Сегодня 17:40 — Банковские металлы

Большие инвестбанки и аналитические центры продолжают повышать прогнозы цен на золото

Goldman Sachs повысил прогноз цены на золото на конец 2026 года до $5 400 за унцию (ранее $4 900).

Об этом пишет Reuters.

Почему повышают прогноз цен

В банке объясняют это устойчивым спросом со стороны:

центральных банков,

частных инвесторов,

развивающихся стран, которые наращивают долю золота в резервах.

Аналитики отмечают, что эти покупатели используют золото в качестве защиты от глобальных политических рисков и не планируют сокращать свои позиции в 2026 году.

«Мы предполагаем, что частные инвесторы, которые диверсифицируют активы для хеджирования политических рисков, не будут ликвидировать золотые запасы в 2026 году. Это фактически повышает стартовую точку нашего ценового прогноза», — говорится в аналитической записке.

Спрос со стороны центробанков

Goldman Sachs также прогнозирует, что в 2026 году средний объем закупок золота центральными банками составит около 60 тонн. Наиболее активными покупателями остаются центробанки развивающихся стран, которые уменьшают зависимость от валютных резервов.

Другие банки тоже повышают прогнозы

Не только Goldman Sachs пересматривает ожидания. На прошлой неделе Commerzbank повысил свой прогноз цены на золото до $4 900 в конце года, объяснив это ростом спроса на защитные активы.

Банк / аналитическое учреждение Годовой прогноз на 2026 Ценовые ориентиры Goldman Sachs — $5 400 к декабрю 2026 Morgan Stanley $4 400 $4 500 до средины 2026 Citi Research $5 000 Повышение краткосрочной цели до $5 000 JP Morgan $4 753 В среднем $5 055 за унцию в IV кв. 2026 Bank of America $4 438 Прогноз на 2026 повышен до $5 000 Commerzbank $4 900 $4 800 к середине 2026 Deutsche Bank $4 450 Диапазон $3 950–$4 950 за унцию в 2026

Рекордные цены на рынке

В среду спотовая цена золота поднялась до $4 887,82 за унцию — это новый максимум.

С начала 2026 года золото уже подорожало более чем на 11%, продолжив стремительный рост после скачка на 64% в 2025 году.

