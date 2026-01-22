0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Goldman Sachs пересмотрел прогноз цен на золото в 2026 году

Банковские металлы
24
Большие инвестбанки и аналитические центры продолжают повышать прогнозы цен на золото
Большие инвестбанки и аналитические центры продолжают повышать прогнозы цен на золото
Goldman Sachs повысил прогноз цены на золото на конец 2026 года до $5 400 за унцию (ранее $4 900).
Об этом пишет Reuters.

Почему повышают прогноз цен

В банке объясняют это устойчивым спросом со стороны:
  • центральных банков,
  • частных инвесторов,
  • развивающихся стран, которые наращивают долю золота в резервах.
Аналитики отмечают, что эти покупатели используют золото в качестве защиты от глобальных политических рисков и не планируют сокращать свои позиции в 2026 году.
«Мы предполагаем, что частные инвесторы, которые диверсифицируют активы для хеджирования политических рисков, не будут ликвидировать золотые запасы в 2026 году. Это фактически повышает стартовую точку нашего ценового прогноза», — говорится в аналитической записке.

Спрос со стороны центробанков

Goldman Sachs также прогнозирует, что в 2026 году средний объем закупок золота центральными банками составит около 60 тонн. Наиболее активными покупателями остаются центробанки развивающихся стран, которые уменьшают зависимость от валютных резервов.
Читайте также

Другие банки тоже повышают прогнозы

Не только Goldman Sachs пересматривает ожидания. На прошлой неделе Commerzbank повысил свой прогноз цены на золото до $4 900 в конце года, объяснив это ростом спроса на защитные активы.
Банк / аналитическое учреждениеГодовой прогноз на 2026Ценовые ориентиры
Goldman Sachs$5 400 к декабрю 2026
Morgan Stanley$4 400$4 500 до средины 2026
Citi Research$5 000Повышение краткосрочной цели до $5 000
JP Morgan$4 753В среднем $5 055 за унцию в IV кв. 2026
Bank of America$4 438Прогноз на 2026 повышен до $5 000
Commerzbank$4 900$4 800 к середине 2026
Deutsche Bank$4 450Диапазон $3 950–$4 950 за унцию в 2026
Читайте также

Рекордные цены на рынке

В среду спотовая цена золота поднялась до $4 887,82 за унцию — это новый максимум.
С начала 2026 года золото уже подорожало более чем на 11%, продолжив стремительный рост после скачка на 64% в 2025 году.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Инвестиции
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems