Трамп объявил, что США заключили соглашение по добыче золота в Венесуэле
Президент США Дональд Трамп объявил о заключении нового соглашения с правительством Венесуэлы о сотрудничестве в области добычи и продажи золота и других минералов.
Об этом говорится в заявлении Трампа во время саммита «Щит Америки».
Читайте также
По словам Трампа, на этой неделе Соединенные Штаты официально признали новое венесуэльское правительство и заключили так называемое «золотое соглашение», предусматривающее сотрудничество между двумя странами в сфере продаж природных ресурсов.
«И мы также только что заключили историческое золотое соглашение. Оно называется золотым соглашением с Венесуэлой, которое позволит нашим двум странам сотрудничать для содействия продаже венесуэльского золота и других минералов. У них есть большие запасы золота. У них есть хорошая земля», — заявил Трамп.
Читайте также
Он также напомнил, что в январе 2026 года военные США вывезли из Венесуэлы бывшего президента Николаса Мадуро для судебного разбирательства.
Кроме того, Трамп вновь раскритиковал власти Кубы и заявил, что ожидает политических изменений в стране. По его словам, сейчас Куба не входит в главные приоритеты его администрации.
Поделиться новостью
Также по теме
Трамп объявил, что США заключили соглашение по добыче золота в Венесуэле
Цены на золото падают на фоне укрепления доллара
Биткоин не сможет вытеснить золото — инвестор
Аналитики прогнозируют рекордные цены на золото в 2026 году: у кого самые большие резервы
Поток золота из и в Дубай ограничен: как выросла цена
Золото дорожает на фоне растущего спроса на безопасные активы в США