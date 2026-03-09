0 800 307 555
ру
Трамп объявил, что США заключили соглашение по добыче золота в Венесуэле

Банковские металлы
Президент США Дональд Трамп объявил о заключении нового соглашения с правительством Венесуэлы о сотрудничестве в области добычи и продажи золота и других минералов.
Об этом говорится в заявлении Трампа во время саммита «Щит Америки».
По словам Трампа, на этой неделе Соединенные Штаты официально признали новое венесуэльское правительство и заключили так называемое «золотое соглашение», предусматривающее сотрудничество между двумя странами в сфере продаж природных ресурсов.
«И мы также только что заключили историческое золотое соглашение. Оно называется золотым соглашением с Венесуэлой, которое позволит нашим двум странам сотрудничать для содействия продаже венесуэльского золота и других минералов. У них есть большие запасы золота. У них есть хорошая земля», — заявил Трамп.
Он также напомнил, что в январе 2026 года военные США вывезли из Венесуэлы бывшего президента Николаса Мадуро для судебного разбирательства.
Кроме того, Трамп вновь раскритиковал власти Кубы и заявил, что ожидает политических изменений в стране. По его словам, сейчас Куба не входит в главные приоритеты его администрации.
По материалам:
Діло
