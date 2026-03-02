0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Поток золота из и в Дубай ограничен: как выросла цена

Банковские металлы
99
Поток золота из и в Дубай ограничен: как выросла цена
Поток золота из и в Дубай ограничен: как выросла цена
Поток физического золота в и из центра торговли слитками в Дубае будет существенно ограничен в ближайшие дни, поскольку авиакомпании отменяют рейсы из-за ударов США и Израиля по Ирану.
Об этом сообщает Reuters.
Дубайский центр торговли слитками — основной поставщик золота в Швейцарию, Гонконг и Индию, основных потребителей. Золото транспортируется самолетом из-за проблем безопасности и страхования, возникающих из-за соотношения его стоимости к весу.
Читайте также
«Похоже, что большинство, если не все авиакомпании, отменили свои рейсы, поэтому в течение нескольких дней золото не будет перемещаться», — сказал один из источников.

Поставки

Мировые поставки будут зависеть от продолжительности перебоев, сообщили источники. Спотовые цены на золото закрылись в пятницу, выросли на 1,7% до 5277 долларов за тройскую унцию, что является самым высоким показателем с 30 января, при этом многие аналитики ожидают притока средств в слитки как безопасные после открытия рынка в понедельник.
Читайте также
Рекордный максимум золота составил 5594,82 доллара 29 января. По словам другого источника, в понедельник на рынке, вероятно, будут доминировать финансовые потоки на рынках Шанхая, Лондона и Нью-Йорка.
«Основные локации — Китай, Индия, Нью-Йорк, Лондон и Цюрих — все еще в порядке», — сказал трейдер драгоценных металлов.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Золото
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems