Поток золота из и в Дубай ограничен: как выросла цена

Поток физического золота в и из центра торговли слитками в Дубае будет существенно ограничен в ближайшие дни, поскольку авиакомпании отменяют рейсы из-за ударов США и Израиля по Ирану.

Об этом сообщает Reuters

Дубайский центр торговли слитками — основной поставщик золота в Швейцарию, Гонконг и Индию, основных потребителей. Золото транспортируется самолетом из-за проблем безопасности и страхования, возникающих из-за соотношения его стоимости к весу.

«Похоже, что большинство, если не все авиакомпании, отменили свои рейсы, поэтому в течение нескольких дней золото не будет перемещаться», — сказал один из источников.

Поставки

Мировые поставки будут зависеть от продолжительности перебоев, сообщили источники. Спотовые цены на золото закрылись в пятницу, выросли на 1,7% до 5277 долларов за тройскую унцию, что является самым высоким показателем с 30 января, при этом многие аналитики ожидают притока средств в слитки как безопасные после открытия рынка в понедельник.

Рекордный максимум золота составил 5594,82 доллара 29 января. По словам другого источника, в понедельник на рынке, вероятно, будут доминировать финансовые потоки на рынках Шанхая, Лондона и Нью-Йорка.

«Основные локации — Китай, Индия, Нью-Йорк, Лондон и Цюрих — все еще в порядке», — сказал трейдер драгоценных металлов.

