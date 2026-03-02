Аналитики прогнозируют рекордные цены на золото в 2026 году: у кого самые большие резервы Сегодня 21:00 — Банковские металлы

Аналитики прогнозируют рекордные цены на золото в 2026 году: у кого самые большие резервы

Спотовые цены на золото выросли до 5 277 долларов за тройскую унцию, что является самым высоким показателем с 30 января, и это более чем вдвое больше, чем 3 года назад. Поэтому многие аналитики ожидают притока средств в слитки как безопасные гавани.

Об этом пишет Еuronews

Прогнозы

Всемирный золотой совет (WGC) в Лондоне ожидает, что цена на золото продолжит расти во второй половине года, хоть и медленнее: спрос со стороны ювелирной промышленности значительно снизился из-за высоких цен.

Эксперты соглашаются, что драгоценный металл остается безопасной гаванью, особенно во времена политической или финансовой нестабильности. Сочетание эскалации торговой войны Трампа, осторожного действия Федеральной резервной системы США и неопределенного глобального роста поддерживает высокий спрос на золото как со стороны институциональных, так и розничных инвесторов.

Золотые резервы

Центральные банки всего мира также накапливают золотые резервы, чтобы снизить свою зависимость от доллара, что поддерживает долгосрочную тенденцию роста цен на золото.

По данным Всемирного золотого совета, центральные банки мира приобрели более 700 тонн золота за последние 12 месяцев, что является четким признаком институциональной уверенности в долгосрочной стоимости драгоценного металла.

Такие страны, как Китай, Индия, Турция и россия, особо активные в этом плане, работая специально над тем, чтобы сделать свои резервные структуры менее зависимыми от доллара США.

Китай массово увеличивает свои золотые резервы

Согласно данным Всемирного золотого совета, Китай увеличил свои официальные золотые резервы почти в 6 раз с 2000 года: с 395 до 2292 тонн на конец первого квартала. Это официально ставит золотые резервы Китая на седьмое место в мире. Однако эксперты подозревают, что Пекин незаметно приобрел гораздо больше объемы, чем публично сообщалось.

Интересно, что самым активным покупателем золота в этом году стал не Китай, а Польша. По данным Всемирного золотого совета, эта страна возглавляет список государств-покупателей, закупив более 48 тонн.

Учитывая колебания доходности государственных облигаций и постоянную инфляцию в нескольких экономиках, роль золота как хеджирующих средств остается такой же сильной, как и раньше.

Кто возглавляет рейтинг

Соединенные Штаты продолжают возглавлять рейтинг крупнейших национальных золотых резервов, за ними следует Германия.

Но не все золотые запасы Германии хранятся внутри страны. 1236 тонн хранятся в Федеральном резервном банке Нью-Йорка, возможно, крупнейшем золотохранилище в мире. Еще 405 тонн хранятся в Банке Англии в Лондоне. Оба являются одними из важнейших центров торговли золотом в мире.

