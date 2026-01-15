0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Акции, золото и облигации: какова была доходность различных активов с 1990 года

Личные финансы
78
Акции, золото и облигации: какова была доходность различных активов с 1990 года
Акции, золото и облигации: какова была доходность различных активов с 1990 года
Результаты инвестиций в значительной степени зависят не только от выбранного актива, но и времени входа на рынок. Данные за последние десятилетия показывают: одни и те же инструменты могут демонстрировать как высокую доходность, так и существенное отставание в зависимости от экономического цикла.
Издание Visual Capitalist проанализировало, как менялась доходность классов активов в разные эпохи.
Аналитика базируется на данных Goldman Sachs и сравнивает годовую доходность и волатильность ключевых классов активов в трех периодах: долгосрочном (1990−2025), среднесрочном (2010−2025) и постпандемийном (2020−2025). Данные актуальны по состоянию на сентябрь 2025 года.

Сначала — о волатильности, и почему это важно

Волатильность показывает, насколько колеблется доходность актива из года в год. Например, волатильность 10% означает, что результат может отклоняться примерно на 10 процентных пунктов от среднего значения.
Высокая волатильность часто идет рядом с более высокой потенциальной доходностью, но в то же время повышает риск краткосрочных потерь.
Акции, золото и облигации: какова была доходность различных активов с 1990 года

Долгосрочная картина: 1990−2025 годы

За последние 35 лет рисковые активы значительно опередили более консервативные инструменты.
Класс активовДоходность за 1990-2025 (годовая)Волатильность
Глобальные акции8,1%14,7%
Глобальные суверенные облигации4,3%5,8%
Корпоративные облигации5,6%5,3%
Золото6,7%15,4%
Частные рынки10,5%21,3%
Недвижимость5,7%15,1%
Самую высокую доходность продемонстрировали частные рынки, однако с существенными колебаниями.
Глобальные акции обеспечили стабильно высокий результат — в среднем чуть более 8% годовых. Золото играло роль инструмента диверсификации — со средней доходностью и высокой волатильностью.
Читайте также

После финансового кризиса: 2010−2025 годы

Период после мирового финансового кризиса проходил в условиях низких ставок и активного роста фондовых рынков.
Класс активовДоходность за 1990-2025 (годовая)Волатильность
Глобальные акции10,5%14,4%
Глобальные суверенные облигации0,9%5,2%
Корпоративные облигации3,1%5,1%
Золото8,6%15,2%
Частные рынки9,4%22,3%
Недвижимость6,6%14%
Акции существенно нарастили доходность, в то время как суверенные облигации фактически потеряли инвестиционную привлекательность.
Золото оставалось относительно стабильным активом, особенно на фоне нестабильности после 2009 года.

После пандемии: 2020−2025 годы

Последние пять лет стали периодом резкого расхождения результатов между классами активов.
Класс активовДоходность за 1990-2025 (годовая)Волатильность
Глобальные акции12,5%16,8%
Глобальные суверенные облигации-1,1%5,8%
Корпоративные облигации1,3%6,3%
Золото18,4%15,4%
Частные рынки7,7%26,9%
Недвижимость1,9%17,2%
Лучший результат показало золото на фоне инфляции, геополитических рисков и повышения ставок. Акции также оставались прибыльными после обрушения 2020 года, хотя и с повышенной волатильностью.
Рост инфляции и высокий уровень суверенного долга оказывали давление и снижали цены на суверенные облигации.
Читайте также
Рынок недвижимости продемонстрировал слабую динамику: высокие ипотечные ставки сдерживали спрос на жилье на многих основных рынках.

Вывод

Данные за разные периоды подтверждают: универсального актива не существует. Эффективная инвестиционная стратегия зависит от горизонта, макроэкономических условий и баланса между доходностью и риском.
Поэтому диверсификация между классами активов остается ключевым инструментом для инвесторов в долгосрочной перспективе.
Ранее мы сообщали, что диверсификация — это простой принцип: «не класть все деньги в одну корзину». Детальнее о том, как распределить деньги и уменьшить финансовые риски — рассказывали здесь.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ИнвестицииДеньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems