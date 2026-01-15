Акции, золото и облигации: какова была доходность различных активов с 1990 года
Результаты инвестиций в значительной степени зависят не только от выбранного актива, но и времени входа на рынок. Данные за последние десятилетия показывают: одни и те же инструменты могут демонстрировать как высокую доходность, так и существенное отставание в зависимости от экономического цикла.
Издание Visual Capitalist проанализировало, как менялась доходность классов активов в разные эпохи.
Аналитика базируется на данных Goldman Sachs и сравнивает годовую доходность и волатильность ключевых классов активов в трех периодах: долгосрочном (1990−2025), среднесрочном (2010−2025) и постпандемийном (2020−2025). Данные актуальны по состоянию на сентябрь 2025 года.
Сначала — о волатильности, и почему это важно
Волатильность показывает, насколько колеблется доходность актива из года в год. Например, волатильность 10% означает, что результат может отклоняться примерно на 10 процентных пунктов от среднего значения.
Высокая волатильность часто идет рядом с более высокой потенциальной доходностью, но в то же время повышает риск краткосрочных потерь.
Долгосрочная картина: 1990−2025 годы
За последние 35 лет рисковые активы значительно опередили более консервативные инструменты.
|Класс активов
|Доходность за 1990-2025 (годовая)
|Волатильность
|Глобальные акции
|8,1%
|14,7%
|Глобальные суверенные облигации
|4,3%
|5,8%
|Корпоративные облигации
|5,6%
|5,3%
|Золото
|6,7%
|15,4%
|Частные рынки
|10,5%
|21,3%
|Недвижимость
|5,7%
|15,1%
Самую высокую доходность продемонстрировали частные рынки, однако с существенными колебаниями.
Глобальные акции обеспечили стабильно высокий результат — в среднем чуть более 8% годовых. Золото играло роль инструмента диверсификации — со средней доходностью и высокой волатильностью.
После финансового кризиса: 2010−2025 годы
Период после мирового финансового кризиса проходил в условиях низких ставок и активного роста фондовых рынков.
|Класс активов
|Доходность за 1990-2025 (годовая)
|Волатильность
|Глобальные акции
|10,5%
|14,4%
|Глобальные суверенные облигации
|0,9%
|5,2%
|Корпоративные облигации
|3,1%
|5,1%
|Золото
|8,6%
|15,2%
|Частные рынки
|9,4%
|22,3%
|Недвижимость
|6,6%
|14%
Акции существенно нарастили доходность, в то время как суверенные облигации фактически потеряли инвестиционную привлекательность.
Золото оставалось относительно стабильным активом, особенно на фоне нестабильности после 2009 года.
После пандемии: 2020−2025 годы
Последние пять лет стали периодом резкого расхождения результатов между классами активов.
|Класс активов
|Доходность за 1990-2025 (годовая)
|Волатильность
|Глобальные акции
|12,5%
|16,8%
|Глобальные суверенные облигации
|-1,1%
|5,8%
|Корпоративные облигации
|1,3%
|6,3%
|Золото
|18,4%
|15,4%
|Частные рынки
|7,7%
|26,9%
|Недвижимость
|1,9%
|17,2%
Лучший результат показало золото на фоне инфляции, геополитических рисков и повышения ставок. Акции также оставались прибыльными после обрушения 2020 года, хотя и с повышенной волатильностью.
Рост инфляции и высокий уровень суверенного долга оказывали давление и снижали цены на суверенные облигации.
Рынок недвижимости продемонстрировал слабую динамику: высокие ипотечные ставки сдерживали спрос на жилье на многих основных рынках.
Вывод
Данные за разные периоды подтверждают: универсального актива не существует. Эффективная инвестиционная стратегия зависит от горизонта, макроэкономических условий и баланса между доходностью и риском.
Поэтому диверсификация между классами активов остается ключевым инструментом для инвесторов в долгосрочной перспективе.
Ранее мы сообщали, что диверсификация — это простой принцип: «не класть все деньги в одну корзину». Детальнее о том, как распределить деньги и уменьшить финансовые риски — рассказывали здесь.
