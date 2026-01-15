Акции, золото и облигации: какова была доходность различных активов с 1990 года Сегодня 13:02 — Личные финансы

Акции, золото и облигации: какова была доходность различных активов с 1990 года

Результаты инвестиций в значительной степени зависят не только от выбранного актива, но и времени входа на рынок. Данные за последние десятилетия показывают: одни и те же инструменты могут демонстрировать как высокую доходность, так и существенное отставание в зависимости от экономического цикла.

Издание Visual Capitalist проанализировало, как менялась доходность классов активов в разные эпохи.

Аналитика базируется на данных Goldman Sachs и сравнивает годовую доходность и волатильность ключевых классов активов в трех периодах: долгосрочном (1990−2025), среднесрочном (2010−2025) и постпандемийном (2020−2025). Данные актуальны по состоянию на сентябрь 2025 года.

Сначала — о волатильности, и почему это важно

Волатильность показывает, насколько колеблется доходность актива из года в год. Например, волатильность 10% означает, что результат может отклоняться примерно на 10 процентных пунктов от среднего значения.

Высокая волатильность часто идет рядом с более высокой потенциальной доходностью, но в то же время повышает риск краткосрочных потерь.

Долгосрочная картина: 1990−2025 годы

За последние 35 лет рисковые активы значительно опередили более консервативные инструменты.

Класс активов Доходность за 1990-2025 (годовая) Волатильность Глобальные акции 8,1% 14,7% Глобальные суверенные облигации 4,3% 5,8% Корпоративные облигации 5,6% 5,3% Золото 6,7% 15,4% Частные рынки 10,5% 21,3% Недвижимость 5,7% 15,1%

Самую высокую доходность продемонстрировали частные рынки, однако с существенными колебаниями.

Глобальные акции обеспечили стабильно высокий результат — в среднем чуть более 8% годовых. Золото играло роль инструмента диверсификации — со средней доходностью и высокой волатильностью.

После финансового кризиса: 2010−2025 годы

Период после мирового финансового кризиса проходил в условиях низких ставок и активного роста фондовых рынков.

Класс активов Доходность за 1990-2025 (годовая) Волатильность Глобальные акции 10,5% 14,4% Глобальные суверенные облигации 0,9% 5,2% Корпоративные облигации 3,1% 5,1% Золото 8,6% 15,2% Частные рынки 9,4% 22,3% Недвижимость 6,6% 14%

Акции существенно нарастили доходность, в то время как суверенные облигации фактически потеряли инвестиционную привлекательность.

Золото оставалось относительно стабильным активом, особенно на фоне нестабильности после 2009 года.

После пандемии: 2020−2025 годы

Последние пять лет стали периодом резкого расхождения результатов между классами активов.

Класс активов Доходность за 1990-2025 (годовая) Волатильность Глобальные акции 12,5% 16,8% Глобальные суверенные облигации -1,1% 5,8% Корпоративные облигации 1,3% 6,3% Золото 18,4% 15,4% Частные рынки 7,7% 26,9% Недвижимость 1,9% 17,2%

Лучший результат показало золото на фоне инфляции, геополитических рисков и повышения ставок. Акции также оставались прибыльными после обрушения 2020 года, хотя и с повышенной волатильностью.

Рост инфляции и высокий уровень суверенного долга оказывали давление и снижали цены на суверенные облигации.

Рынок недвижимости продемонстрировал слабую динамику: высокие ипотечные ставки сдерживали спрос на жилье на многих основных рынках.

Вывод

Данные за разные периоды подтверждают: универсального актива не существует. Эффективная инвестиционная стратегия зависит от горизонта, макроэкономических условий и баланса между доходностью и риском.

Поэтому диверсификация между классами активов остается ключевым инструментом для инвесторов в долгосрочной перспективе.

