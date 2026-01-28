Молдова продлила временную защиту украинцев — сроки и условия Сегодня 17:00 — Личные финансы

Молдова продлила временную защиту украинцев — сроки и условия

Украинские беженцы будут пользоваться временной защитой в Республике Молдова до 1 марта 2027 года.

Соответствующее решение приняло правительство Молдовы, передает «Европейская правда» со ссылкой на уведомление правительства.

В правительстве заверили, что Молдова продолжает солидарно поддерживать Украину, помогать украинцам, которые ищут убежище от бесчеловечной и незаконной войны, начатой ​​россией, и выступать за справедливый и долгосрочный мир.

Что это дает

«Эта мера обеспечивает стабильность, предсказуемость и непрерывность для перемещенных лиц, живущих и работающих в нашей стране. Мы продолжаем предоставлять защиту уязвимым группам населения, обеспечивая доступ к образованию, здравоохранению и работе», — заявила министр внутренних дел Даниэлла Мисаил-Ничитин, комментируя продление временной защиты.

Новый механизм продления статуса временной защиты с помощью электронной заявки позволит обновлять статистические данные о присутствии перемещенных лиц на территории Молдовы, способствуя эффективному управлению государственными ресурсами, поддержке безопасности и избежанию перегрузки системы предоставления убежища.

В 2024 и 2025 годах документы, удостоверяющие личность бенефициаров, были автоматически продлены, а между тем многие покинули Республику Молдова.

Что нужно сделать

Бенефициары временной защиты, уже получившие этот статус, должны будут подать заявку на продление в электронном формате в период с 1 февраля по 30 апреля 2026 года.

Если юридические условия для продления будут выполнены, статус бенефициара временной защиты будет автоматически продлен в информационной системе, а срок действия удостоверяющего личность документа будет обновлен без физической явки бенефициара. Лицо сможет проверить продолжение защиты, отсканировав QR-код на обратной стороне документа.

Если бенефициар временной защиты не подаст онлайн-заявление в течение указанного периода, временная защита прекратится, но будет возможность подать новое заявление.

В то же время решение предусматривает обязанность несовершеннолетних, которые пользуются временной защитой и которым исполнилось 14 лет в период с 1 марта 2023 года по 1 января 2026 года, явиться в Главную инспекцию по миграции для снятия отпечатков пальцев.

Количество беженцев

По состоянию на 1 марта 2023 года более 87 тысяч человек из Украины подали заявки на временную защиту на территории нашей страны, из них около 20 тысяч — дети. В Республике Молдова действует 18 центров временного размещения, емкостью 1111 мест, заполненность которых составляет 82%.

