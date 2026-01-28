Какие рабочие профессии были самыми востребованными в Украине в 2025 году Сегодня 21:03 — Личные финансы

Какие рабочие профессии были самыми востребованными в Украине в 2025 году

Государственная служба занятости рассказала о самых популярных вакансиях в трех профессиональных разделах: квалифицированные рабочие с инструментом, рабочие по обслуживанию и эксплуатации технологического оборудования и машин, а также простейшие профессии.

В общей сложности эти направления объединили почти 204 тыс. вакансий, в то время как работу в них искали около 190 тыс. человек.

Квалифицированные рабочие с инструментом

В этот раздел входит 1367 профессий. За год Государственная служба занятости предлагала здесь 57 тыс. вакансий, тогда как работу искали около 47 тыс. человек.

Наиболее востребованной среди работодателей была профессия швеи, таких вакансий открывали 5,8 тыс. раз. Далее следовали слесари-ремонтники (3,5 тыс. вакансий) и электромонтеры по ремонту и обслуживанию оборудования (почти 2,7 тыс.).

Среди других популярных предложений работодателей: пекари, рабочие по комплексному обслуживанию и ремонту домов, электрогазосварщики, слесари-сантехники и слесари по ремонту колесных транспортных средств.

Спрос со стороны соискателей работы в целом соответствовал структуре вакансий. Чаще украинцы интересовались работой швеи (5,2 тыс. запросов), слесаря-ремонтника (2,7 тыс.) и пекаря (почти 2,2 тыс.). Также в списке популярных профессий были электрогазосварщики, маляры, портные и работники по комплексному обслуживанию зданий.

Рабочие по обслуживанию и эксплуатации оборудования и машин

Этот раздел является самым большим по количеству специальностей — 3397 профессий. В 2025 году здесь было открыто около 78 тыс. вакансий, в то время как работу искали около 69 тыс. человек.

Абсолютным лидером по количеству предложений стала должность водителя автотранспортных средств — почти 18 тыс. вакансий. Значительный спрос также фиксировался на операторов котельных (11,5 тыс. вакансий) и машинистов и кочегаров котельных (более 10 тыс.).

Среди прочих популярных профессий: трактористы, операторы автозаправочных станций, операторы станков с программным управлением и токари.

Соискатели работы более всего интересовались вакансиями водителей (15 тыс. запросов), операторов котельных (8,5 тыс.) и машинистов и кочегаров котельных (6,7 тыс.). Также стабильный спрос сохранялся на профессии трактористов, лаборантов химического анализа, машинистов насосных установок, операторов АЗС и дорожных рабочих.

Простейшие профессии

В этом разделе насчитывается 502 профессии. В течение года работодатели представили более 69 тыс. вакансий, тогда как работу искали около 74 тыс. человек.

Чаще всего работодателям требовались подсобные рабочие — более 19 тыс. вакансий. Второе место заняли уборщики служебных помещений (около 12 тыс. предложений), третье — грузчики (около 4,9 тыс.).

Также стабильный спрос сохранялся на дворников, укладчиков-упаковщиков, сторожей, рабочих по благоустройству и кухонных работников.

Со своей стороны, искатели часто интересовались вакансиями подсобных рабочих (25 тыс. запросов) и уборщиков служебных помещений (более 14 тыс.). Высоким оставался интерес к профессиям укладчика-упаковщика, сторожа, рабочего по благоустройству, кухонного работника, дворника и грузчика.

