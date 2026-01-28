Как получить 7−10 млн гривен грантовой поддержки для развития садов и теплиц — подробности Сегодня 13:34 — Личные финансы

Со второго февраля Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины возобновляет прием заявок на получение грантов для развития садоводства, ягодничества, виноградарства и тепличного хозяйства, пишет SEEDS .

Как подать документы

Подача документов будет осуществляться через портал Дия, а общий бюджет программы на 2026 год составляет $465 млн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

По словам заместителя министра Тараса Высоцкого, эта программа является инвестицией в создание рабочих мест и повышение устойчивости агросектора.

Суть программы

На развитие садов площадью от 1 до 25 га аграрии могут получить до 10 млн грн (но не более 400 тыс. грн на гектар).

Для строительства модульных теплиц площадью от 0,4 до 2,4 га предусмотрены гранты до 7 млн грн в зависимости от размера объекта.

«Это не краткосрочная помощь, а инвестиция в развитие агросектора, создание рабочих мест в общинах и повышение устойчивости производства», — подчеркнул Тарас Высоцкий.

Для проектов на прифронтовых и деоккупированных территориях государство может покрывать до 80% расходов.

Подать заявку могут субъекты хозяйствования, зарегистрированные в Государственном аграрном реестре, при условии подтвержденного права собственности или пользования землей не менее чем на 7 лет.

С начала действия программы в 2022 году государство уже направило на развитие садов и теплиц более 1,6 млрд грн.

